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Türkiye, Afrin üzerinden ABD'ye mesaj gönderdi
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Dünya - - Editör: Sefa Koçak

Türkiye, Afrin üzerinden ABD'ye mesaj gönderdi

Zeytin Dalı Harekatı'nı değerlendiren Almanya eski Dışişleri Bakanı Gabriel Sigmar, Türkiye'nin Afrin harekatını gerçekleştirerek ABD'ye mesaj gönderdiğini söyledi.

Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin kent merkezinin terör örgütü YPG'den temizlenmesinin ardından Almanya eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Alman "Der Tagessğiegel" e konuşan Gabriel, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'yla ABD'ye mesaj gönderdiğini söyledi.

ABD'nin terör örgütü PYD/YPG'yi silahlandırarak Suriye'nin kuzeyinde bir Kürt bölgesi oluşturma hedefinin açık olduğunu belirten Gabriel, Türkiye'nin kara birliklerini Afrin'e göndererek buna asla müsade etmeyeceğini söyledi. Türkiye'nin Afrin konusunda oldukça net olduğunun altını çizen eski bakan, "Türkiye, tarihinin en büyük hava harekatlarından birini gerçekleştirdi. Suriye'deki Kürt bölgelerine düzenlediği harekat için yüksek bir bedel ödemeye hazır: Artık Batı'ya bağlanmamak." şeklinde konuştu.

AFRİN, ABD'YE NET BİR MESAJDIR

Türkiye'nin savaş sonrası Suriye'de Kürt kontrolünde bir yapılanmaya şans tanımayacağını belirten Sigmar Gabriel, "Bu durum Türkiye tarafından asla kabul edilemez." dedi. Askeri müdahalenin Türkiye tarafından ABD yönetimine mesaj nitelinde olduğunu kaydeden Gabriel, ABD'nin PYD/YPG'yi silahlandıraran Türkiye'nin jeopolitik önemini görmezden geldiğini söyledi.

ABD'nin terör örgütü DAEŞ'e karşı mücadelede YPG ve PYD'yi silahlandırıp Suriye'nin kuzeyinde bir Kürt yapılaşmasına izin vererek Türkiye'yi kışkırttığına işaret eden Gabriel, Türkiye'nin bu durumu kabullenmesinin mümkün olmadığını, bu nedenle askeri mücadelenin süreceğini kaydetti.

 

 


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