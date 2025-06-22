Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin İran’daki nükleer tesislere düzenlediği hava saldırısıyla ilgili yazılı açıklama yayımlayarak gelişmelerden derin endişe duyulduğunu bildirdi. Ankara, bölgedeki çatışmaların küresel düzeye taşınabileceği uyarısında bulundu.

Açıklamada, İsrail'in saldırılarıyla başlayan çatışma ortamının daha da yayılmasından endişe edildiği belirtilerek, "İran'ın nükleer tesislerine ABD tarafından yapılan saldırı, bu riski en üst düzeye çıkarmıştır" ifadelerine yer verildi.

“Felakete giden yol açılmamalı”

Bakanlık, ABD’nin saldırısının Orta Doğu’da güvenlik ortamını daha da istikrarsızlaştırabileceğine dikkat çekerek, “Bu gelişme, bölgesel ihtilafın küresel bir kriz halini almasına neden olabilir. Türkiye bu felaket senaryosunun gerçeğe dönüşmesini istememektedir” değerlendirmesinde bulundu.

Ankara'dan taraflara çağrı: Saldırılar durmalı

Açıklamada, “İlgili tüm tarafları, saldırıları karşılıklı olarak durdurmaya, itidalli ve sorumlu davranmaya davet ediyoruz. Nükleer programla ilgili ihtilafın çözüm yolu diplomatik müzakerelerdir” denildi.

Türkiye, diplomatik çabalara katkıya hazır

Dışişleri Bakanlığı, uluslararası toplumu müzakere sürecini desteklemeye çağırdı ve Türkiye'nin bu yönde yapıcı katkı sunmaya hazır olduğunu vurguladı.