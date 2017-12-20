Türkiye 170 ülkeye 21 milyar dolar yardım yaptı

Türkiye 2010-2016 yılları arasında 170 ülkeye 21 milyar dolarlık mali yardımda bulunurken, bu dönemde en fazla yardım 13,6 milyar dolarla Suriye'ye yapıldı.

ARSLAN PAYINI SURİYE ALDI

Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA) tarafından yapılan açıklamada ve medyadan edinilen bilgilere göre Türkiye'nin 2010-2016 döneminde en fazla resmi kalkınma yardımını Suriye'ye yaptığı tespit edildi. Dış yardımların yüzde 62'si Suriye'ye yapılırken, yüzde 9,54'ü Afrika ülkelerine, yüzde 5,44'ü Türk Cumhuriyetlerine, yüzde 4,3'ü Balkan ülkelerine ve kalan diğer yüzdelik kısım ise diğer bölgelerdeki ülkelere yapıldı.

SON 1 YILDA 5,8 MİLYAR DOLAR

Medya incelemesinde, 2017 yılı içerisinde insani yardım ve kalkınma yardımıyla ilgili 16 bin 903 haber tespit edildi.

Medyada öne çıkan başlıklar arasında Suriye'ye yapılan yardımlar daha çok haber oldu. Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaştan bugüne dek Türkiye'nin yardımları eksilmezken, Suriye'ye bu dönemde 13 milyar 666 milyon dolar tutarında resmi kalkınma yardımında bulunuldu.

BİR ÇOK ÜLKE'YE YARDIM EDİLDİ

Sadece geçtiğimiz yıl yapılan yardımın tutarı ise 5 milyar 851 milyon dolar oldu. Türkiye'nin geçtiğimiz yıl iki taraflı resmi kalkınma yardımlarından en çok yararlanan ülkeler sırasıyla; Suriye; Somali, Filistin, Afganistan, Bosna Hersek, Kırgızistan, Makedonya, Kazakistan, Makedonya, Azerbaycan ve Nijer oldu.

Türkiye'nin bu dönem içerisinde Suriye ve Türk Cumhuriyetleri dışında Somali'ye 750 milyon dolar, Afganistan'a 634 milyon dolar, Mısır'a 454 milyon dolar yardım yaptı.