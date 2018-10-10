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Türk savunma şirketleri elden gidiyor
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Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Türk savunma şirketleri elden gidiyor

İYİ Partili Türkkan Türk savunma şirketlerinin yabancı ülkelere satışına engel getirilmesini istedi.Harp ARGE şirketin geçtiğimiz günlerde Hollandalı bir şirkete gizlice satıldığıbir Twitter mesajı ile ortaya çıkmıştı.

İYİ Partili Türkkan Türk savunma şirketlerinin yabancı ülkelere satışına engel getirilmesini istedi.

HOLLANDALILAR SATIN ALIYOR

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, savunma sanayi alanında faaliyet gösteren "Harp ARGE" isimli şirketin Hollanda merkezli bir şirkete satıldığını söyledi.

SAVUNMA SANAYIMİZ KISKACA ALINDI

 Türk savunma şirketlerinin yabancı ülkelere altın tepsi ile sunulmasına engel getirilmesini isteyen Türkkan, "Türk savunma sanayisi teknolojileri yabancı ülkeler tarafından kıskaca alınmıştır" şeklinde konuştu.

MECLİSTE AÇIKLAMA YAPTI

Türkkan, Meclis'te düzenlediği basın toplantıında, savunma sanayi alanında faaliyet gösteren 'HARP ARGE' isimli şirketin Hollanda merkezli bibr şirkete satıldığını söyledi.

ŞİRKET SATIŞLARI TWİTTER ÜZERİNDEN AÇIKLANIYOR

Şirket satışının Twitter üzerinden açıklandığını ifade eden Türkkan, "HHükümetin, milli duygu ve tarih üzerinden hamaset yapıp, her alanda TSK'nın yanında olduğunu belirttiği bir dönemde bu şirketin satılması akıllarda soru işareti uyandırmıştır" ifadeleride bulundu.

DRONE SAVARLAR ÜRETİYORDU

 

Şirketin ürettiği drone savarların, Afrin harekatı, hudut karakolları ve Enniyet Genel Müdürlüğü ile MİT tarafından kullanıldığını vurgulayan Türkkan, "Devletin ordusu ve emniyet güçleriyle stratejik iş birlikleri kulllanıldığını vurgulayan Türkkan, "Devletin ordusu ve emniyet güçleriyle stratejik işbirlikleri kuran hiçbir şirketin yabancılara satışı bu kadar kolay olamaz, olmamalıdır' dedi.


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