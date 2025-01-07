Türk Savunma Sanayi Borsada Zirveye Tırmandı: Yatırımcılarına Büyük Kazanç Sağladı!

Türk savunma sanayi şirketleri, 2024 yılında Borsa İstanbul’da sergiledikleri güçlü performansla yatırımcılara yüksek kazançlar sunarak dikkatleri üzerine çekti. Yıl boyunca sağlanan büyüme, hem yerel hem de uluslararası projelerle desteklenirken, ihracat anlaşmaları ve teknolojik yatırımlar şirketlerin başarısını pekiştirdi.

Altınay Savunma Değerini İkiye Katladı

Halka arzını 16 Mayıs 2024’te gerçekleştiren Altınay Savunma Teknolojileri, yıl içerisinde borsada yüzde 133,5 değer artışı sağlayarak büyük bir çıkış yakaladı. Yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılaşan şirket, savunma sanayii alanındaki projeleri ve ileri teknoloji yatırımlarıyla öne çıkmaya devam etti.

ASELSAN’dan İhracat Hamlesi

Savunma sanayinin lider isimlerinden ASELSAN, 2024 yılında yatırımcılarına yüzde 61,5 kazandırarak başarısını sürdürdü. Avrupa Birliği’nden aldığı 50,8 milyon euroluk ihracat anlaşması ile sektördeki gücünü bir kez daha kanıtladı. ASELSAN, 2030 yılı hedefleri arasında dünyanın en büyük 30 savunma şirketi arasında yer almayı sürdürüyor.

Otokar İhracatta Rekor Kırdı

Kara araçları üretimiyle öne çıkan Otokar, geçtiğimiz yıl yatırımcılarına yüzde 15,5 kazanç sağladı. Özellikle Romanya ile imzaladığı yaklaşık 1 milyar dolarlık ihracat anlaşmasıyla Türkiye’nin en büyük kara aracı ihracat sözleşmesine imza attı. Bu gelişme, şirketin küresel pazardaki yerini güçlendirdi.

Diğer Şirketlerde Farklı Performanslar Görüldü

Savunma sanayisinin diğer önemli oyuncularından Papilon Savunma, hisselerinde yüzde 48,7 oranında değer artışı sağladı. Onur Yüksek Teknoloji ise yüzde 45,8’lik kazançla öne çıktı. Ancak SDT Uzay & Savunma Teknolojileri, yıl içinde yüzde 20,7 değer kaybı yaşayarak beklentilerin gerisinde kaldı.

Türk Şirketleri Dünya Devleriyle Yarışıyor

Türk savunma şirketleri, küresel piyasalardaki rakipleriyle rekabet edebilir seviyeye ulaştı. Altınay, ASELSAN ve Otokar gibi şirketler, Japonya’nın Mitsubishi Heavy ve Güney Kore’nin Hanwha Aerospace gibi devlerle yarışarak borsa performansında zirvede yer aldı.

Mitsubishi Heavy’nin yüzde 169,7 ve Hanwha Aerospace’in yüzde 153,5’lik artış oranları, Türk şirketlerinin başarısını gölgede bırakmadı. Üstelik Airbus, Thales ve Lockheed Martin gibi ABD ve Avrupa merkezli devlerin kazançlarını geride bırakmak, Türk savunma sanayiinin yükselişini gözler önüne serdi.

Savunma Sektöründe Gelecek Vizyonu

Türk savunma sanayi, ileri teknoloji ve mühendislik projeleriyle dünya çapında önemli bir konuma gelmeyi hedefliyor. ASELSAN’ın 2030 vizyonu, Otokar’ın dev ihracat anlaşmaları ve Altınay’ın hızlı büyüme grafiği, sektörün daha da güçleneceğine işaret ediyor.

2024 yılı boyunca Borsa İstanbul’da en çok kazandıran sektörler arasında yer alan savunma sanayi, yatırımcılara sunduğu getirilerle göz doldurmaya devam ediyor. Türkiye’nin yerli ve milli üretim odaklı stratejisi, sektöre olan güveni artırarak küresel pazarda etkili bir oyuncu olma yolunda ilerliyor.