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Türk rapçi Killah Hakan serbest kaldı
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Magazin - - Editör: Tuğçe Gürel

Türk rapçi Killah Hakan serbest kaldı

Almanya'da yaşamını sürdüren Türk rapçi Killah Hakan dün akşam göz altına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Almanya'da yaşamını sürdüren Türk rapçi Killah Hakan dün akşam göz altına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Son olarak Ezhel, Ceza ve Ben Fero ile yaptığı Fight Kulüp düetiyle çok konuşulan Killa Hakan gözaltına alındı. 46 yaşındaki rapçi Almanya'da gözaltına alındığını sosyal medya hesabından "Ulan bayram günü yapılır mı bu! Bayramı da içeride geçirdik" notuyla duyurdu.

Daha sonra serbest bırakılan Killa Hakan, "Sebep falan yok. Ara ara böyle olaylar oluyor. Sabah kadar hücredeydim. 3 saat önce çıktım. Bazen öyle yoklamalar oluyor. Ben de biliyorsunuz, eski sanatçılardan koruyuculardan olduğum için, hala da nöbette olduğum için ara ara sabaha kadar yatıp çıkmışlığım oluyor. Bayramda olduğu için üzüldüm" açıklamasıyla şaşırttı.


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