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Türk Mandalinasına Rus vetosu!
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Ekonomi - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Türk Mandalinasına Rus vetosu!

Türkiye'nin önemli ihracat kalemlerinden birisi olan narenciye'nin pazarını genişletme çabaları sürerken, Rusya'nın 550 ton mandalinada Akdeniz Sineği tespit edilmesi yüzünden geri çevrilmesi ihracatçıların moralini bozdu.

Türkiye'nin önemli ihracat kalemlerinden birisi olan narenciye'nin pazarını genişletme çabaları sürerken, Rusya'nın 550 ton mandalinada Akdeniz Sineği tespit edilmesi yüzünden geri  çevrilmesi ihracatçıların moralini bozdu.

RUSYA GÜMRÜKTEN GEÇİRMEDİ

Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı ( Rosselhoznadzor), Türk ihracatçı şirketlerinin Güney Rusya bölgesine ihraç ettiği 550 ton mandalina'nın geçişine engel oldu.

NARENCİYE'YE SIKI DENETİM

Rosselhoznadzor'un Krasnodar ve Adıgey bölge şubesinden yapılan açıklamada Rusya'nın güneyindeki Novorossiyk, Gelencik ve Tuapse limanlarından ülkeye giren 550 ton Türk mandalinası geri çevrildi.

AKDENİZ MEYVE SİNEĞİ BULGUSU
Rus tarım uzmanlarının Türkiye'den gönderilen narenciye ürünlerniden mandalinaların arasında Akdeniz meyve sineğinin tespit edildiğini bu yüzden Türk mandalanalarının gümrükten geri çevrilmesi için karar alındığı açıklandı.

TARIM ZARARLISI RUSLARI KORKUTTU

 Akdeniz meyve sineğinin meyve kültürlerine zarar verildiği belirtilen açıklamada, Akdeniz meyve sineği, yayılması halinde meyve sebze ve üzüm hasadını tamamen yok edebilir. Bu şartlar oluştuğunda, bu tarım zararlısı Rusya'nın güneyindeki iklime de tamamen alışabilir" ifadeleri yer aldı.


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