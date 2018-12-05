Türk Kahvesinin Sağlıktaki Rolü

Türk Kahvesi, daha çok Türk kültüründe önemli yere sahip Osmanlı İmparatorluğu'ndan günümüze kadar gelmiş en eski kahve hazırlama ve pişirme metodlarındandır. Türk Kahvesinin kendine has tadı, köpüğü,kokusu,sunuluş biçimiyle özgün bir kimliği ve geleneği vardır. Telvesi ile ikram edilen tek kahve türüdür.

DHA'nın haberine göre; yapılan bir araştırma, Türkiye'deki her 100 kişiden 95'inin Türk kahvesini sevdiğini ortaya koydu. Bu anlamda en fazla Türk Kahvesi Ege'de tüketilirken, köpüklü ve orta şekerli kahve en çok tercih edilen oldu.

Türkiye'de günde ortalama bir fincan Türk kahvesinin içildiği ifade edilen araştırmada, kahvenin Ege'de 2-3 fincan, Karadeniz'de ise nadiren tüketildiği belirtildi. Türk kahvesinin en az içildiği bölge ise 0,73 fincan günlük ortalama ile Doğu Anadolu oldu.

SAĞLIKTA TÜRK KAHVESİ

Bilinçli tüketildiğinde kahvenin faydaları saymakla bitmiyor. Metabolizmayı hızlandırıp yağ yakmayı kolaylaştırıyor. Yapılan çalışmalar günde 1-3 fincan içilen Türk kahvesinin birçok kanser türünden koruyucu olduğuna işaret ediyor.

Sabah saatlerinde içilen bir fincan şekersiz Türk kahvesi ise zihinsel fonksiyonları destekleyerek konsantrasyon kabiliyetini ve ezber gücünü artırıyor.

Ayrıca kahvenin içeriğindeki antioksidan, kalp sağlığına da iyi geliyor.