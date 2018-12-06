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Türk-İş Başkanı Ergün Atalay: Asgari Ücret Zammı Kırmızı Çizgimiz
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Ekonomi - - Editör:

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay: Asgari Ücret Zammı Kırmızı Çizgimiz

Asgari ücret belirleme komisyonu bugün ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda söz alan Türk-İş Başkanı Atalay asgari ücret zammı için kırmızı çizgilerinin olduğunu söyledi.

Asgari ücret belirleme komisyonu bugün ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda söz alan Türk-İş Başkanı Atalay asgari ücret zammı için kırmızı çizgilerinin olduğunu söyledi.

 

TÜRK- İŞ Başkanı Atalay, konuşmasına şu şekilde devam etti. "Enflasyon altında hiç bir zammı ne görüşürüz ne konuşuruz" dedi Asgari ücret artışı için kırmızı çizgimiz enflasyon, 2,000 TL'nin üzerinde yüzde 25 enflasyon farkı ve bunun üzerine refah payı talep edeceğiz. Halen asgari ücret 1603 TL olmakla beraber gelen zamlar sonunda işçilerin zorlandığı bu günlerde bu toplantıdan çıkacak güzel bir zam rakamı beklentisi içine girdikleri söyleniliyor.

Asgari ücret ile çalışarak geçimini sağlayan işçiler artık geçinmek daha zor bir hal aldı. Çocuklarımızın isteklerini yerine getiremez olduk burada sesimizi duymalarını gelecek zammın umuyoruz istediğimiz bir rakam çıkması diyerek asgari ücretlilerin düşünceleri dile getirildi.

 

 

 

 

 


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