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Türk derbisinde kazanan Anadolu Efes
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Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Türk derbisinde kazanan Anadolu Efes

THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 81-73 mağlup etti. Bu sonucun ardından Anadolu Efes, 11'inci galibiyetini elde ederken, Fenerbahçe ise 13. maçta 8. mağlubiyetini almış oldu.

THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 81-73 mağlup etti. Bu sonucun ardından Anadolu Efes, 11'inci galibiyetini elde ederken, Fenerbahçe ise 13. maçta 8. mağlubiyetini almış oldu.

THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Anadolu Efes deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe Beko'yu 81-73'lük skorla mağlup ederek üst üste 7., toplamda da 11. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Beko karşılaşmaya Sloukas, de Colo, Datome, Williams, Lauvergne beşiyle başlarken Anadolu Efes'in beşi ise Micic, Beaubois, Simon, Singleton ve Pleiss'tan oluştu.Maça iyi başlayan Anadolu Efes, Singleton'ın skorer oyunuyla 4: 11 kala gelen televizyon molasına 2 farklı üstün girdi: 10-12. Moladan 6-0'lık seri ile dönen ev sahibi ekip, 2: 48 kala skoru 16-12'ye getirdi. Periyodun kalan bölümünde üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko, ilk periyodu 22-20 önde kapattı.

2. periyoda iyi başlayan Anadolu Efes, Sertaç Şanlı'dan üst üste bulduğu sayılarla periyodun ilk 4 dakikasını 28-26 önde kapattı. Periyodun ilerleyen dakikalarında iki takımda hücumda sayı üretme konusunda sıkıntı çekerken Anadolu Efes, son 3 dakikaya 34-33 önde girdi. Karşılıklı sayılarla geçilen kalan 3 dakika sonunda ilk yarı 38-38 eşitlikle sonuçlandı.3'üncü periyoda Larkin'in iyi oyunuyla başlayan Anadolu Efes, ilk dört dakikayı 43-47 önde geçti. Efes, Larkin'in serbest atış çizgisinden bulduğu üç sayıyla maçta farkı ilk defa çift haneye çıkardı: 43-53. Kalan bölümde skor üstünlüğünü koruyan deplasman ekibi, son periyoda 59-49 önde girdi.

Son periyoda iki takımda hücumda tutuk başlarken Datome'nin sportmenlik dışı faulü sonrasında iki atışı sayıya çeviren Larkin, hemen ardından bir de isabet bularak farkı 14'e çıkardı: 54-68. Bu dakikadan sonra Fenerbahçe Beko, skoru eritmeye çalışırken 2: 56 kala Datome'den bulduğu üç sayılık basketle farkı 12'ye indirdi: 61-73. Fenerbahçe bu dakikadan sonra Kostas Sloukas'tan üst üste bulduğu 2 üçlükle skoru 67-73'e getirirken, Simon'un basket faulü ile Efes, farkı tekrar 9'a çıkardı: 67-76. Kalan bölümde rakibinin farkı eritmesine izin vermeyen Efes, mücadeleden 81-73 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Beko'nun Anadolu Efes ile oynadığı Euroleague müsabakasını locasından takip etti.


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