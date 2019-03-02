Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK

Ekonomi

Turizmde hedef 2019 yazı

Turizmde yeni rekorların beklendiği 2019'un ilk ayında sektörde büyük patlama yaşanması bekleniyor. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık ise büyük artışın yaz aylarında yaşanacağını söyledi.

Turizmde yeni rekorların beklendiği 2019 yılı ile ilgili olarak Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık bazı açıklamalarda bulundu. Türkiye'yi ocak ayında 1 milyon 539 bin 496 yabancı ziyaret ederken bu rakamın yaz aylarında daha da yükseleceği ifade edildi.

Büyük Patlama Yaz Aylarında

Turizmi, deniz, kum, güneş üçgeninin dışına çıkararak 12 aya yaymanın yanı sıra spor, düğün, golf, kültür ve doğa turizminin geliştirilmesi için çalışmalarını sürdüren sektör temsilcileri mevcut durumu da el attı. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, turizmde büyüme 2017 yılından bu yana devam ettiğinin altını çizmeden geçemedi.

  YORUM YAP / YORUM OKU
EKONOMİ DİĞER YAZILARI
 
TÜM YAZILARI İÇİN TIKLAYINIZ
-
Çok Okunanlar
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Sevilen başkan Kocamaz'a yine bir engel!
Sevilen başkan Kocamaz'a yine bir engel!
Sarı yelekliler yeniden sokaklarda
Sarı yelekliler yeniden sokaklarda
İngilizler Arda Akbulut'a hayran kaldı
İngilizler Arda Akbulut'a hayran kaldı
AFAD'dan Çanakkale depremi açıklaması!
AFAD'dan Çanakkale depremi açıklaması!
Sivri biber 15 lira!
Sivri biber 15 lira!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Tek dokunuşla güzelliğin adresi 'Mutlu Kadın Atölyesi' açılıyor
Tek dokunuşla güzelliğin adresi 'Mutlu Kadın Atölyesi' açılıyor
Fazla kilolar hamile kalmayı engelliyor
Fazla kilolar hamile kalmayı engelliyor
Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası verildi
Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası verildi
Son Haberler
Pendik'e yeni teknoloji merkezi
Pendik'e yeni teknoloji merkezi
Ruhsar Pekcan: Yöresel ürünler reyonlardan ayrılacak
Ruhsar Pekcan: Yöresel ürünler reyonlardan ayrılacak
Berat Albayrak: Dolar 5 liraya düştü
Berat Albayrak: Dolar 5 liraya düştü
Elektrikte çiftçiye yüzde 12 indirim
Elektrikte çiftçiye yüzde 12 indirim
Turizmde hedef 2019 yazı
Turizmde hedef 2019 yazı
Tümer Metin'den Vida'ya sert eleştiri
Tümer Metin'den Vida'ya sert eleştiri
Kazada yaralanan kadın zor sakinleştirildi
Kazada yaralanan kadın zor sakinleştirildi
Kayserispor'dan hakeme ağır eleştiri
Kayserispor'dan hakeme ağır eleştiri
Adem Ljajic sezon sonu Beşiktaş'ta
Adem Ljajic sezon sonu Beşiktaş'ta
Lucescu Beşiktaş'a mı geliyor?
Lucescu Beşiktaş'a mı geliyor?
TBMM Başkanvekili'nden AKP'li vekillere fırça
TBMM Başkanvekili'nden AKP'li vekillere fırça
Hapishaneden çıkan kocasını sevgilisine öldürttü
Hapishaneden çıkan kocasını sevgilisine öldürttü

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji