Turizmde hedef 2019 yazı

Turizmde yeni rekorların beklendiği 2019'un ilk ayında sektörde büyük patlama yaşanması bekleniyor. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık ise büyük artışın yaz aylarında yaşanacağını söyledi.

Turizmde yeni rekorların beklendiği 2019 yılı ile ilgili olarak Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık bazı açıklamalarda bulundu. Türkiye'yi ocak ayında 1 milyon 539 bin 496 yabancı ziyaret ederken bu rakamın yaz aylarında daha da yükseleceği ifade edildi.

Büyük Patlama Yaz Aylarında

Turizmi, deniz, kum, güneş üçgeninin dışına çıkararak 12 aya yaymanın yanı sıra spor, düğün, golf, kültür ve doğa turizminin geliştirilmesi için çalışmalarını sürdüren sektör temsilcileri mevcut durumu da el attı. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, turizmde büyüme 2017 yılından bu yana devam ettiğinin altını çizmeden geçemedi.