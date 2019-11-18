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Turabi'nin günlük harçlığı 30 TL
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Magazin - - Editör: Tuğçe Gürel

Turabi'nin günlük harçlığı 30 TL

The Challenge yarışmasında şampiyon olarak 5 milyon TL kazanan Turabi Çamkıran günlük harçlığının 30 TL olduğunu söyledi.

The Challenge yarışmasında şampiyon olarak 5 milyon TL kazanan Turabi Çamkıran günlük harçlığının 30 TL olduğunu söyledi.

Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yaptığı ve TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'un başarılı yarışmacısı Turabi Çamkıran, yurt dışında yayınlanan The Challenge yarışmasında şampiyon olarak büyük ödülün sahibi oldu. Bu zaman kadar katıldığı yarışmalarda birinci olan Çamkıran, aylık harcamasının 3 bin TL'yi geçmediğini söyledi.

Katıldığı canlı yayında samimi açıklamalar yapan Çamkıran, tüm yarışmalardan kazandığı parayı ailesine verdiğini söyledi. Parada gözü olmayan Çamkıran, 32 yaşında olmasına rağmen annesinden harçlık aldığını belirterek sözlerine şöyle devam eti: "Anneme iki ev, bir yazlık ve araba aldık. Kardeşime güzel bir araba aldık. Kendime de bir ev aldım. Paraları da ne yaptılar bilmiyorum belki de bitmiştir. Benim harçlığım günlük 30 TL aylık 3 bin TL'yi geçmiyor. Param bitince annem 'Ayın birini bekleyeceksin' diyor"

Hayatında kimsenin olmadığını söyleyen Çamkıran, "Anneme aldığım ev için hayırlı olsuna gelenler kızını da getiriyor. Annem de sürekli gelin adayı buluyor. Ama hedefler ve işler var onları yapmak lazım. Kadın çok ilgi ister. Şu an 32 yaşındayım ve 35 yaşına kadar performans yapmaya devam edeceğim. Sonra da kadınımı bulacağım. Parama bakmayan bir kadını bulacağım. Bunu bulmak da çok zor" dedi.

 


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