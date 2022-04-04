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Tuncer Cücenoğlu Maltepe Tiyatrosunun Konuğu Olacak
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Magazin - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Tuncer Cücenoğlu Maltepe Tiyatrosunun Konuğu Olacak

İstanbul'un her ilçesinde oyunlarını götürmeyi hedefleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB Şehir Tiyatroları, Tuncer Cücenoğlu Tiyatro Günleri kapsamında Matruşka oyunuyla Maltepe seyircisinin karşısına çıkıyor.

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İstanbul'un her ilçesinde oyunlarını götürmeyi hedefleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB Şehir Tiyatroları, Tuncer Cücenoğlu Tiyatro Günleri kapsamında Matruşka oyunuyla Maltepe seyircisinin karşısına çıkıyor.

Tuncer Cücenoğlu'nun yazdığı Bora Seçkin'in yönettiği Cem Karakaya ve Derya Yıldırım'ın rol aldığı Matruşka, 5 nisan 2022 Salı günü 20.30'da Maltepe Prog. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluşuyor.

Maltepe'de sahnelecek oyunun biletleri www.tksm.org adresinden ve TKSM gişelerinden temin edilebilir. İBB Şehir Tiyatroları oyunları sezon boyunca İstanbul'un farklı ilçelerinde sahnelenmeye devam edecek.

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MATRUŞKA

Bir kadın.. bir erkek... bir ilişki...kavgalar, çatışmalar, ayrılıp barışmalar , kopamayışlar..Varoluştan bugüne değişmeyen rutine, iki insanın birbirini tanıma, anlama, bir arada yaşama mücadelesine yeniden ve farklı bir yorumla yaklaşan Matruşka, ilişkilerde ideali arama uğraşımı mücadelesine yeniden ve farklı bir yorumla yaklaşan Matruşka, ilişkilerde ideali arama uğraşını mercak altına alıyor.

Erkek: İlginç bir şey bu, gittikçe küçülüyor baksana.

Kadın: Açtıkça hem küçülüyor hem de ortaya dökülüyor her şey

70 kuşağı yazarları arasında yer alan Tuncer Cücenoğlu, toplumsal içeriğin ağır bastığı oyunlara imza atmıştır. Hemen hemen bütün oyunlarında basit ve yalın bir durum üzerinden toplumsal sorunlara eğilen yazar, yaşanan gerçeklerden yola çıkarak kaleme aldığı oyunlarında, yakın tarihimizdeki önemli olaylardan kişilere, topluma egelen olan korkulardan mesleki zorluklara, irbanların içine düştüğü çıkmazdan yaşam mücadelesine kadar pek çok konuya değinir.


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