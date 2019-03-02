Tümer Metin'den Vida'ya sert eleştiri

Futbol yorumcusu Tümer Metin, Beşiktaş'ta forma giyen Vida'nın son haftalardaki performansına isyan etti. Kayserispor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş için çok çarpıcı açıklamalarda yapan Metin bu işin böyle gidemeyeceğini söyledi.

Spor Toto Süper Ligin 24. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor ile 2-2 berabere kaaldı. BeIN Sports ekranlarında karşılaşmayı değerlendiren Tümer Metin, sonunda Vida'nın performansını eleştirdi.

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Tümer Metin, "Vida için halen daha bazı transfer iddiaları var. Hiç durmasınlar ve hemen göndersinler. Gerçekten sahada duruşu bile Beşiktaş'a zarar veriyor. Mental olarak bir türlü toparlanamıyor. Performansı da oldukça düştü. Ciddi bir konsantrasyon bozukluğu yaşıyor." dedi.