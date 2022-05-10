Tüm Zamanların Hasılat Rekorunu Kırdı

Çoklu Evren'in kapılarını aralayarak sınırları her zamankinden daha ileri zorlayan Marvel Studios'tan Doktor Strange: Çoklu Evren Çılgınlığında, vizyona girdiği ilk hafta sonu tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de gişede büyük bir başarı elde etti.

6 Mayıs'ta vizyona giren film ilk üç günde (Cuma-Cumartesi_Pazar) 616.854 seyirci rakamına ulaşarak 24.120.874 TL. hasılat elde etti. Böylece ilk üçgün içinde ülkemizde hasılat rakamlarına göre tüm zamanların en iyi açılış yapan filmi oldu.

Marvel Studios'tan "Doktor Strage Çoklu Evren Çılgınlığında" filmi ile Marvel Sinematik Evreni, Çoklu Evrenin kapılarını açıyor ve sınırları her zamankinden daha ileri zorluyor. Hem eski hem de yeni mistik yol arkadaşlarının yardımıyla, gizemli yeni bir düşmanla yüzleşmek için Çoklu Evrenin akılara durgunluk veren ve tehlikeli alternatif gerçekliklerini kat eden Doktor Strange ile bilinmeyene yolculuk başlıyor.

Filmin başrollerinde Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Michael Stühlbarg ve Rachel McADams yer alıyor. Filmin yönetmenliğini Sam Raimi, yapımcılığını ise Kevin Feige üstleniyor.