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Tuğçe Gendigelen Azeri Güzel 'Bu Benim Tarzım' Diyor Ve Çok İddialı Bir Şekilde Geliyor...

Tuğçe Gendigelen Azeri Güzel 'Bu Benim Tarzım' Diyor O Ses'in Yıldızı Kendi Kanatlarıyla Uçacak Tuğçe Gendigelen İlk Single'yla Müzik Dünyasına İddialı Girdi 'Herkes Beni Konuşacak' 2013 yılında katıldığı O Ses Türkiye yarışmasındaki performansıyla dikkat çeken ve 4 jüri üyesini de döndürmeyi başaran Tuğçe Gendigelen, 'Bu Benim Tarzım' isimli single çalışmasıyla müzik dünyasına hızlı bir giriş yaptı. Kendi yazdığı şarkısıyla katıldığı yarışmaya Ebru Gündeş'in takımında devam eden ve şanssız bir şekilde elenen Tuğçe, yeni şarkısıyla müzik dünyasına 'Ben de varım' dedi. İngilizce Öğretmenliği me


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