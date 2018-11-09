Tuğba Ekinci, Ahmet Kural-Sıla olayıyla ilgili büyük prim yaptı. Habertürk ekranlarında konuşan Tuğba Ekinci, Sıla hakkında yaptığı açıklamalarıyla taraflı tarafsız her kesimden tepki gördü. Ünlü şarkıcı, Ahmet Kural'ın Sıla'yı darp ettiği iddia edilen olayda Sıla'yı suçlu buldu. Peki Tuğba Ekinci, Sıla için ne dedi? Tuğba Ekinci kimdir kaç yaşında aslen nerelidir? İşte merak edilenler...

"BU ŞİKAYETİ YAKIŞTIRAMADIM"

"Her ilişkide itip kakışmalar oluyor. Bu şikayeti yakıştıramadım" mesajı ile tepki çeken Tuğba Ekinci, instagram hesabından Ahmet Kural'ın fotoğrafını yayınladı.

Meslektaşı Sıla'ya tepki gösteren 42 yaşındaki şarkıcı, "O seni sevmiyormuş, sen onu seviyormuşsun. O sana hep kinliymiş, sen ona hep aşıkmışsın. Oysa ki bir sürü aşk şarkısı yazıyor, sende bilemezdin aşktan anlamadığını. Kedinin fareyle oynadığı gibi seninle oynadı, hayranlarını üzdü. Üzülme mesleğinde her zaman en iyisi olacaksın. Senin ne kadar vicdanlı, iyi bir ailenin çocuğu oldugunu herkes biliyor. Mutlu bir anne ve babanın meyvesisin. İyi oyuncular aşkı dolu yaşar. Bir aşk filmi yazmanı, oynamanı temenni ederim. En büyük aşk kavuşulmayan aşklardır" ifadelerini kullandı.

TUĞBA EKİNCİ KAÇ YAŞINDA?

Tuğba Ekinci (d. 9 Haziran 1977, Kars) Türk pop müzik şarkıcısı.

Hakkında

Şov dünyasına girişi Osman Sınav'ın Ekinci'yi keşfetmesiyle oldu. Bodrum'da 'Mavi Düşler' dizisini çekerken Ekinci'yi gördü ve teklifte bulundu. Çarkıfelek'te bir süre hosteslik yaptı. Kral TV'de VJ oldu. 1994'te Güzellik Yarışması'na girdi, elemeleri geçti ve ilk 20 aday arasında yer aldı. Babasının izin vermemesi sonucu yarışmadan çekilmek zorunda kaldı. Erol Köse ile tanışması şarkıcılık kariyerinin başlangıcı oldu. Özcan Şenyaylar'dan özel şan dersleri aldı. Buzda Dans yarışmasının finalisti idi.

Kişisel yaşamı

Pendik Lisesi mezunudur. Annesi hemşire, babası İTÜ mezunu inşaat mühendisidir. Fatih Özbilen'in eski eşidir. Tuğba Ekinci'nin eski sevgilileri arasında 'Karadağlar'ın Gülali'si İbrahim Çelikkol ve Ümit Cem Şenol]yer alıyor.

Albümleri

2005: O Şimdi Asker

2007: Boynuz

2008: Condom

2010: Yanma Demezler

2011: 100 Derece

2013: Hadi Kızım

2014: Git Git Gör Gününü

2016: Para Babası