Tuğba Ekinci: Erkek seviyorsa el kaldırır

Tuğba Ekinci, Ahmet Kural-Sıla Gençoğlu olayıyla ilgili tepki çeken açıklamalarına devam ediyor. Daha önce sosyal medya hesabından "Bu şikayeti Sıla'ya yakıştıramadım." diyen Tuğba Ekinci, bu kez canlı yayında konuştu. "Türk erkeği seviyorsa elini kaldırır" ifadelerini kullanna Ekinci'ye kadınlar ve erkekler aynı anda tepki gösterdi.

Habertürk ekranlarına konuk olan Tuğba Ekinci, eline geçen sansasyon yaratma fırsatını çok iyi değerlendirdi. Ahmet Kural-Sıla olayı hakkında darp iddialarında bulunan Sıla'yı eleştiren Ekinci, canlı yayında 'vite büyüttü.' Kadına şiddet olaylarının gazete manşetlerinden düşmediği bir ortamda, Türkiye'nin en çok takip edilen televizyon kanalına çıkarak, "Türk erkeği seviyorsa el kaldırır" gibi skandal ifadelere imza atan Tuğba Ekinci'ye sosyal medyada tepkiler çığ gibi.

DARP EDİLDİĞİ İDDİA EDİLEN SILA'YA: "BU ŞİKAYETİ YAKIŞTIRAMADIM"

Oyuncu Ahmet Kural'ın şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği iddialarına ilişkin Tuğba Ekinci'den açıklama gelmişti. Ünlü şarkıcı, Ahmet Kural'ı savunarak, "Küçük çocuk gibi sizin kadar güçlü bir bayana, ses sanatçısına bu şikayeti yakıştıramadım" ifadelerini kullanmıştı.

Olayların ardından Habertürk TV'de yayınlanan ve ‘Kadına yönelik şiddet' konulu 'Nedir Ne Değildir?' programına konuk olan Tuğba Ekinci'nin sözleri olay oldu.

"TÜRK ERKEĞİ SEVDİĞİ KADINA EL KALDIRIR"

Ahmet Kural, Sıla olayı üzerinden kadına yönelik şiddeti değerlendiren Tuğba Ekinci, "Böyle şeylere maruz kalmamak için, bir bayan olarak erkeklerin üstüne çok gitmemek lazım. Türk erkeği sevdiği kadına el kaldırır. Ben ilişkilerin tatlı-sert olmasından yanayım" dedi. Ekinci'nin sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.