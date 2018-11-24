Tüfekle vurduğu eşini acil servise terk etmişti ifadesi ortaya çıktı

Konya'da 24 yaşındaki eşi Hanife Babayiğit'i tüfekle vurduktan sonra acil servis önüne terk ederek kaçan Mesut Babayiğit, polis operasyonuyla yakalandı. Eş katilinin emniyetteki ifadesi ortaya çıkarken, tüfekle vurduğu eşiyle barda çalışmasını istemediği için kavga ettiği ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre 3 çocuk babası olan Mesut Babayiğit, 1 yıl önce 24 yaşındaki Hanife Babayiğit ile evlendi. Bir çocuk annesi Hanife Babayiğit ile evliliğinden Ela isminde bir kızı daha dünyaya gelen Murat Babayiğit, ekonomik sıkıntılar nedeniyle eşiyle tartışma yaşamaya başladı. Hanife Babayiğit, geçen yıl Eylül ayında bir barda çalışmaya başladı. Ancak Mesut Babayiğit, burada çalışmasını istemediği eşini dövdü.

YARALI KADINI HASTANEYE BIRAKIP KAÇTI

Hanife Babayiğit'in şikayeti üzerine Mesut Babayiğit'e evden uzaklaştırma kararı verildi. Uzaklaştırma süresinin dolmasının ardından çift, yeniden bir araya geldi. Olaydan bir ay önce yine eşine şiddet uygulayan Mesut Babayiğit hakkında yeniden uzaklaştırma kararı çıkarıldı. Bu kararın ardından çiftin polis merkezine giderek barıştıklarına dair tutanak tutturarak bir araya geldi.

Mesut Babayiğit, olay günü saat 05.00 sıralarında eşiyle, çalıştığı barın çıkışında buluştu. Eşini alıp, taksiyle araziye götüren Babayiğit, burada aracın içinde konuşmaya başladı. İddiaya göre barda çalışmasını istemediğini belirten Mesut Babayiğit ile eşi Hanife arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce bagajdaki tüfeği alan Mesut Babayiğit, eşi Hanife'yi bölgesinden vurdu. Mesut Babayiğit, yaralı eşini yakınlardaki Beyhekim Devlet Hastanesi'ne bırakıp, kaçtı. Burada ilk müdahalesi yapılan Hanife Babayiğit, ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Son sözlerinde kendisini eşinin vurduğunu söyleyen Babayiğit, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mesut Babayiğit'i kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan Babayiğit'in suç aleti tüfeği ise merkez Meram ilçesinde bulunan ailesinin evinin bahçesine sakladığı tespit edildi.

"MAKSADIM HANİFE'Yİ KORKUTMAKTI"

Çıkarıldığı 2'nci Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanan Mesut Babayiğit, ifadesinde eşinin kendisine başka erkeklerle öpüşürken fotoğraflarını attığını ileri sürerek şunları anlattı:

''Eşim, sabah 05.30 sıralarında beni aradı ve çocuğu almaya geliyorum, dedi. Bir süre sonra taksiyle yanıma geldi. Ben de tüfeği spor çantasına koyup arabaya bindim. Bir süre sonra takside yalnız kaldık. Aramızda yakınlaşma oldu. Bu sırada ona, bana daha önce attığı, başka erkeklerle öpüşürken fotoğraflarını sordum. Hanife, 'İşime karışırsan bu yaptıklarımızı başka erkeklerle yaparım' dedi. Ben de sinirlenip çantadan tüfeği çıkardım. Maksadım Hanife'yi korkutmaktı. Tüfek elimde iken farkında olmadan ateş aldı. Sonra panikledim; ancak eşimi hastaneye bırakıp oradan uzaklaştım.''

"EŞİMİN BAŞKA ERKEKLERLE FOTOĞRAFLARI VAR"

Olayın ardından eve gidip duş aldığını anlatan Babayiğit, ''Eve gidip çocuklarımla vedalaştıktan sonra duş alıp polise teslim oldum" dedi. Babayiğit, savunmasında eşini hala çok sevdiğini söyledi. Babayiğit, eşinin başka erkeklerde olan fotoğraflarının da dosyaya konmasını talep etti.

'ÇOCUK KIYAFETLERİ VAR' DEMİŞ

Emniyette tanık olarak ifadesine başvurulan taksi şoförü Eyyüp Y. (32) ise Hanife ve Mesut Babayiğit'i daha önceden tanıdığını belirtti. Hanife Babayiğit'in iş yerinden çıktıktan sonra taksisine bindiğini ve oradan Mesut Babayiğit'i almaya gittiklerini ifade eden Eyyüp Y., ''Hanife ile Mesut'u almaya gittik. Mesut elinde spor çantayla arabaya bindi. Mesut, eşi Hanife'ye 'Çantanın içerisinde çocuğun kıyafetleri var' dedi. Sonra arabayla biraz gezelim dediler. Ben de hareket edip, otogarın yakınlarına gittim. Benim o bölgedeki hastanede işim olduğunu söyledim. Hafine, bana 'Araç bizde dursun. Sen burada in, 1-2 saat sonra seni alırız' dedi. Ben araçtan indim. Şoför koltuğuna Mesut geçti. Ardından ikisi birlikte uzaklaştı. Aradan 2-3 saat geçtikten sonra polisin beni arayıp, aracımın bir olaya karıştığını söylemesi üzerine haberim oldu. Ben Hanife'yi tanıdığım için araca aldım. Benim yanımda iken aralarında küçük çaplı bağrışmalar oldu. Olay anında araç bende değildi'' dedi.

'Eşini kasten öldürme' suçundan tutuklanan Mesut Babayiğit'in, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanacak iddianamenin ardından 'Ağırlaştırılmış ömür boyu hapis' cezasıyla yargılanması bekleniyor.