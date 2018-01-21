Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN
TSK saat 11.05 itibariyle Afrin'e girdi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Gündem - - Editör: Sefa Koçak

TSK saat 11.05 itibariyle Afrin'e girdi

Geçtiğimiz gün hava harekatıyla başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda ikinci gün geride kalırken, TSK ve ÖSO birlikleri terör örgütü YPG'nin kontrolündeki Afrin'e karadan giriş yaptı.

Dün başlayan hava harekatında terör örgütü YPG'ye ait yığınak ve sığınakları ateş altına alan TSK'ya ait jetler, 108 hedefi vurmuştu. Zeytin Dalı Harekatı adı verilen operasyonun ikinci gününde karadan ilerleyen TSK ve ÖSO, kırsal alanda ciddi bir direnişle karşılaşmadan Afrin içlerine doğru 5 km kadar ilerledi.

Topçu desteğiyle birlikte ilerleyen TSK, dün gece saatlerinden itibaren sınırdan geçirdiği tank ve zırhlı araçların eşiliğinde Afrin'deki YPG güçlerine doğru ilerliyor. TSK kaynaklarından bugün edinilen bilgilere göre sınırdan yapılan topçu atışında 153 hedef vuruldu. Operasyonla ilgili olarak verilen ilk bilgilerde, harekatın beklenildiği gibi ilerlediği ifade edildi.

TÜRK TOPÇUSU GÜN BOYU AFRİN'İ VURDU

Dün gerçekleştirilen hava harekatının ardından bugün de karadan ilerleyen TSK, sınırın Türkiye tarafından yoğun topçu desteği aldı. PKK/PYD'nin işgal ettiği bölgeleri gün boyu döven Türk topçusunun ağır bombardımanı Kilis ve Hatay sınırından da duyuldu.

Askeri kaynaklar, TSK tanklarının ÖSO güçlerine destek verdiğini belirtti.

Örgüt üyelerinin köy ve kasabalalara çekildiği ifade edildi. Kırsalda çok direnişle karşılaşılmadığı kaydediliyor.

Türk savaş uçakları da hedefleri vurmaya devam ediyor. Hatay semalarında sesleri duyulan Türk savaş uçakları sabah saatlerinde Afrin'deki terör hedeflerini vurdu. Bölgeden yükselen yoğun dumanlar sınır mahallelerinden de görülürken, şiddetli patlama sesleri de duyuldu.

 

 


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Arda Turan Süper Lig'e golle başladı
TSK saat 11.05 itibariyle Afrin'e girdi
Operasyona giden askerlerin üzerine çığ düştü
Askere başarı dileyen Kılıçdaroğlu’nu, PKK’lılar yuhaladı
Harekat birliklerinde yaralılar var
Terörist mevzileri hallaç pamuğu gibi atılıyor
Rusya ve ABD beklemeyi tercih etti
Komutanlar harekatı karargahtan izliyorlar
Camilerde Sela okunmaya başladı
-
Çok Okunanlar
Masa başı çalışma geçmeyen omuz ağrılarını tetikliyor
Masa başı çalışma geçmeyen omuz ağrılarını tetikliyor
Rahim ağzı kanserinin nedenleri
Rahim ağzı kanserinin nedenleri
Kış tatili yapayım derken kalp krizi geçirmeyin
Kış tatili yapayım derken kalp krizi geçirmeyin
Bu noktalara dikkat etmezseniz implantlarınız en fazla 3 sene dayanır!
Bu noktalara dikkat etmezseniz implantlarınız en fazla 3 sene dayanır!
Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile her konuda anlaştı
Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile her konuda anlaştı
Astım hastaları spor yapabilir!
Astım hastaları spor yapabilir!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Rahim ağzı kanseriyle mücadele de aşılanma şart
Rahim ağzı kanseriyle mücadele de aşılanma şart
Emzirmek anne sağlığı içinde şart
Emzirmek anne sağlığı içinde şart
Varisle mücadele de uygulanan yeni yöntemlere dikkat
Varisle mücadele de uygulanan yeni yöntemlere dikkat
Burun ameliyatı öncesi bunlara dikkat
Burun ameliyatı öncesi bunlara dikkat
Rahim ağzı kanserinin nedenleri
Rahim ağzı kanserinin nedenleri
Son Haberler
Arda Turan Süper Lig'e golle başladı
Arda Turan Süper Lig'e golle başladı
TSK saat 11.05 itibariyle Afrin'e girdi
TSK saat 11.05 itibariyle Afrin'e girdi
Operasyona giden askerlerin üzerine çığ düştü
Operasyona giden askerlerin üzerine çığ düştü
Askere başarı dileyen Kılıçdaroğlu’nu, PKK’lılar yuhaladı
Askere başarı dileyen Kılıçdaroğlu’nu, PKK’lılar yuhaladı
Harekat birliklerinde yaralılar var
Harekat birliklerinde yaralılar var
Terörist mevzileri hallaç pamuğu gibi atılıyor
Terörist mevzileri hallaç pamuğu gibi atılıyor
Rusya ve ABD beklemeyi tercih etti
Rusya ve ABD beklemeyi tercih etti
Komutanlar harekatı karargahtan izliyorlar
Komutanlar harekatı karargahtan izliyorlar
Camilerde Sela okunmaya başladı
Camilerde Sela okunmaya başladı
TSK: 'Afrin'deki terör örgütü YPG sığınakları vuruldu'
TSK: 'Afrin'deki terör örgütü YPG sığınakları vuruldu'
Hükümetten önemli bedelli askerlik açıklaması
Hükümetten önemli bedelli askerlik açıklaması
Instagram'dan tepkilere neden olan proje
Instagram'dan tepkilere neden olan proje

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık