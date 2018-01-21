TSK saat 11.05 itibariyle Afrin'e girdi

Dün başlayan hava harekatında terör örgütü YPG'ye ait yığınak ve sığınakları ateş altına alan TSK'ya ait jetler, 108 hedefi vurmuştu. Zeytin Dalı Harekatı adı verilen operasyonun ikinci gününde karadan ilerleyen TSK ve ÖSO, kırsal alanda ciddi bir direnişle karşılaşmadan Afrin içlerine doğru 5 km kadar ilerledi.

Topçu desteğiyle birlikte ilerleyen TSK, dün gece saatlerinden itibaren sınırdan geçirdiği tank ve zırhlı araçların eşiliğinde Afrin'deki YPG güçlerine doğru ilerliyor. TSK kaynaklarından bugün edinilen bilgilere göre sınırdan yapılan topçu atışında 153 hedef vuruldu. Operasyonla ilgili olarak verilen ilk bilgilerde, harekatın beklenildiği gibi ilerlediği ifade edildi.

TÜRK TOPÇUSU GÜN BOYU AFRİN'İ VURDU

Dün gerçekleştirilen hava harekatının ardından bugün de karadan ilerleyen TSK, sınırın Türkiye tarafından yoğun topçu desteği aldı. PKK/PYD'nin işgal ettiği bölgeleri gün boyu döven Türk topçusunun ağır bombardımanı Kilis ve Hatay sınırından da duyuldu.

Askeri kaynaklar, TSK tanklarının ÖSO güçlerine destek verdiğini belirtti.

Örgüt üyelerinin köy ve kasabalalara çekildiği ifade edildi. Kırsalda çok direnişle karşılaşılmadığı kaydediliyor.

Türk savaş uçakları da hedefleri vurmaya devam ediyor. Hatay semalarında sesleri duyulan Türk savaş uçakları sabah saatlerinde Afrin'deki terör hedeflerini vurdu. Bölgeden yükselen yoğun dumanlar sınır mahallelerinden de görülürken, şiddetli patlama sesleri de duyuldu.