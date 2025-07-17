TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesini Meclis’te kabul etti. Görüşmede Türkiye'nin güvenlik öncelikleri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Komuta kademesinden hayırlı olsun ziyareti

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da görüşmeye katıldı. Ziyarette, Kurtulmuş’a Meclis Başkanlığı görevinden dolayı tebriklerini ilettiler.

Stratejik öncelikler masaya yatırıldı

Kabulde, Türkiye’nin savunma stratejileri, sınır güvenliği ve bölgesel riskler gibi başlıklar değerlendirildi. Ayrıca “Güvenli ve istikrarlı Türkiye” vizyonu doğrultusunda yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmenin, devlet kurumları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi açısından önem taşıdığı belirtildi.