TSK'da yapılanan FETÖ'cülere şafak operasyonu

FETÖ'nün TSK içindeki örgütlenmesiyle ilgili sürmekte olan adli soruşturmada 4'ü albay 219 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gece yarısı başlatılan şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon sürüyor.

TAMAMI GÖREV BAŞINDAKİ ASKERLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafnıdan yürütülen soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 4'ü albay, 5'i yarbay, 10'u binbaşı, 14 yüzbaşı, 51'i üsteğmen, 1'i teğmen, 115' astsubay, 19 'u uzman çavuş toplam 219 şüphelinin yakalanması için gece yarısından itibaren geniş çaplı bir operasyon başlatıldı.

GECE YARISI DÜĞMEYE BASILDI

Şüphelilerin 89'nun, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 31'nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 85'nin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 117nin Jandarma Genel Komutanlığı ve 3'ünün Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görev yaptığı belirtildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.