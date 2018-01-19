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TSK, Afrin'deki YPG mevzilerini vurmaya başladı
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Spor - - Editör: Sefa Koçak

TSK, Afrin'deki YPG mevzilerini vurmaya başladı

Afrin'deki terör örgütü YPG oluşumuna yönelik olası operasyon hazırlıklarını tamamlayan TSK, Hatay'ın diğer tarafındaki YPG mevzilerini obüslerle vurdu.

Uluslararası kamuoyunun baskısına rağmen terör örgütü YPG'ye karşı Afrin operasyonu hazırlıklarında sona gelen TSK, Afrin'deki YPG mevzilerini vurmaya başladı. Resmen başlaması sadece an meselesi olan Afrin harekatı öncesi bölgede daha önceden getirilen obüsler, sınırın diğer tarafındaki terör mevzilerini yoğun ateş altına aldı.

Afrin operasyonu için Hatay'ın Kırıkhan, Hassa ve Reyhanlı ilçelerinde konuşlanan birlikler topçu atışıyla YPG mevzilerini vururken, Rus askerlerinin de bölgeden çekilmeye başladığı iddia edildi. Bölgedeki DHA muhabirlerinden edinilen bilgilere göre terör örgütü YPG'nin tank ve topçu atışlarına taciz ateşiyle karşılık verdiği öğrenildi.

RUS ASKERLERİNİN ÇEKİLDİĞİ İDDİASINA YALANLAMA

TSK'nın bu sabah saatlerinden itibaren gerçekleştirdiği topçu atışı sırasında bölgede bulunan Rus askerlerinin de Afrin'i terk ettiği öne sürüldü. Ancak Rusya Federasyonu adına açıklama yapan Dışişleri Bakanı Lavrov, Rus askerinin bölgeyi terk ettiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile Moskova'da dün Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile görüşmüştü. Görüşmede, bölgesel güvenlik konuları, Suriye'deki son gelişmeler ve Astana/Cenevre süreci ele alınmıştı. ​

 


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