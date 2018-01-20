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TSK: 'Afrin'deki terör örgütü YPG sığınakları vuruldu'
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Gündem - - Editör: Sefa Koçak

TSK: 'Afrin'deki terör örgütü YPG sığınakları vuruldu'

Türkiye'nin güney sınırı boyunca tehdit oluşturan terör örgütü YPG sığınak ve barınakları bu sabah saatlerinde TSK tarafından ateş altına alındı.

Afrin operasyonu hazırlıklarını tamamlayan TSK, operasyon için artık emir beklerken Suriye sınırının diğer tarafından yapılan taciz ateşine misliyle karşılık verildi. Operasyonun hedefindeki Afrin bölgesinden Türkiye sınırındaki karakollara yapılan taciz ateşine karşılık veren TSK'dan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, millî birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan başta FETÖ/PDY/PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar sürdürme azim ve kararlılığındadır." denildi.

Suriye'deki gelişmeleri takip eden Rus basınının aktardıklarına göre Türkiye'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu güçleri, YPG'nin bulunduğu noktalara düzenlediği saldırıda, teröristlere büyüz kayıp yaşattı. Operasyona Türk zırhlılarının da destek verdiği öğrenilirken, saldırı "Türk ordusunun ilk zaferi" olarak manşetlere yansıdı.

AFRİN'DEKİ OPERASYON KANDİL'İ TİTRETTİ

Afrin'deki YPG varlığona yönelik operasyonun ilk adımlarının atılması PKK'nın elebaşlarının saklandığı Kandil'de korkuya yol açtı. TSK'nın YPG mevzilerini vurmaya başlaması üzerine PKK elebaşı Murat Karayılan'ın Rusya'dan yardım istediği öğrenildi. Karayılan, Rusya'nın Türkiye'nin operasyonuna karşı çıkmasını istediği iddia edildi.

 


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