Trump’tan Kanada’ya Şaşırtıcı Mesaj: “51. Eyalet Olmalı!” Paylaşımı Gündem Yarattı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Kanada’yı ABD’nin bir parçası olarak gösteren harita paylaşımıyla dünya gündeminde büyük yankı uyandırdı. Paylaşımın, Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun istifa açıklamasıyla aynı güne denk gelmesi dikkatleri daha da üzerine çekti. Trump’ın bu çıkışı, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler ve kamuoyunda geniş tartışmalara yol açtı.

Trump’ın Tartışmalı Harita Paylaşımı

Donald Trump, Truth Social platformu üzerinden yaptığı paylaşımda Kanada’yı ABD’ye dahil edilmiş şekilde gösteren bir haritaya yer verdi. Paylaşımında Kanada’nın 51. eyalet olması gerektiğini savunan Trump, uzun zamandır dile getirdiği bu fikrini bir kez daha vurguladı.

Trump, mesajında Kanada ile ekonomik ilişkilerden bahsederek, “Biz onlardan daha büyüğüz ve kaynaklarımız daha fazla. Kanada’yı korumak için her yıl milyarlarca dolar harcıyoruz. Bunun bir sonu olmalı” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, uluslararası kamuoyunda farklı tepkilere neden oldu.

Kanada Başbakanı’ndan Sert Yanıt

Trump’ın bu paylaşımı, Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun istifasını duyurduğu gün yapılmasıyla zamanlama açısından büyük yankı uyandırdı. Trudeau, Trump’ın açıklamalarına sert bir yanıt verdi.

Kanada’nın ABD’ye katılma ihtimalinin söz konusu olmadığını belirten Trudeau, iki ülkenin bağımsız yapılarının karşılıklı iş birliği ile daha güçlü olduğunu vurguladı. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Trudeau, “Kanada, güçlü değerleri ve bağımsızlığıyla gurur duymaktadır. Bu tür iddiaların ciddiye alınması mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

İki Ülke Arasındaki İlişkiler Nasıl Etkilenecek?

Kanada ve ABD, uzun yıllardır yakın ticaret ortaklığı ve güvenlik iş birlikleri ile dikkat çekiyor. İki ülke arasındaki ticaret hacmi, yılda yaklaşık 700 milyar dolara ulaşıyor. Trump’ın açıklamaları, bu iş birliğini tehlikeye atabilecek bir söylem olarak değerlendirilse de uzmanlar, açıklamaların daha çok Trump’ın seçim kampanyasına yönelik bir strateji olduğunu düşünüyor.

Diplomatik kaynaklar, bu tür açıklamaların Trump’ın karakteristik üslubu olduğuna dikkat çekerken, Kanada’nın egemenliğinin tehdit altında olmadığını vurguluyor.

Trump’ın Açıklamaları Seçim Stratejisi mi?

Trump’ın Kanada hakkındaki iddiaları, yaklaşan ABD başkanlık seçimleri öncesinde destek toplama amacı taşıdığı yorumlarına yol açtı. Ulusal güvenlik ve ekonomik üstünlük vurgusuyla seçim kampanyasını şekillendiren Trump, daha önce de benzer şekilde ülkeler arası sınırlar ve ticaret anlaşmaları üzerine tartışmalı açıklamalarda bulunmuştu.

Bazı analistler, Trump’ın açıklamalarının popülist söylemler içerdiğini ve ulusal güvenlik endişelerini öne çıkararak seçmen desteğini artırmaya çalıştığını belirtiyor.

Trudeau’nun Sessiz Çekilişi

Justin Trudeau’nun istifası, Kanada’da siyasi dengeleri yeniden şekillendirme potansiyeli taşıyor. Özellikle Trump’ın bu çıkışı, Kanada’da siyasi tartışmaları daha da alevlendirdi. Trudeau’nun yerine kimin geleceği merak konusu olurken, Kanada halkı bağımsızlık ve ulusal kimlik konularında Trump’ın açıklamalarına sert tepki gösterdi.



