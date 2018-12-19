Trump yönetimi çark etti; Suriye'den çekiliyorlar

Türkiye'nin operasyon konusunda kararlılığını ortaya koyması Amerika'ya geri adım attırdı. ABD'nin Suriye'den çekileceği haberleri üzerine Başkan Trump, "Suriye'de IŞID'i yenmek için bulunuyorduk" demişti. Beyaz Saray'dan yapılan son dakika açıklamasında, 'Suriye'den çekilmeye başladık' denildi.

BEYAZ SARAY: ABD ASKERİ ÇEKİLMEYE BAŞLADI

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, "Bölgesel hilafet yıkılmıştır" dediği açıklamasında, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmeye başladığı haberini verdi.

EVLERİNE DÖNÜYORLAR

Sanders, "Suriye'de IŞID karşısında kazanılan bu zaferler global koalisyonun ya da mücadelenin sona erdiği sinyalini vermez. Mücadelenin bir sonrakı ayağı olarak ABD'li askerleri evlerine getirmeye başladık" ifadelerini kullandı.

PATRİOTLAR İÇİN ONAY ÇIKTI

Öte yandan akşam saatlerinde gelen haberler Türkiye kamuoyunda büyük bir sevince yol açtı. Yaklaşık 4.5 yıldır Türkiye'nin silah alım taleplerine kapılarını kapayan Pentagon, birden bire Patriot Savunma Sistemleri'nin satışı için onay verdi. Yaklaşık 3.5 milyar dolar civarındaki silah satışı için Amerikan Kongresinden izin çıkması gerekiyor.

AMERİKAN KONGRESİ'NİN KARARI BEKLENECEK

Patriot satışı konusunda görüşlerini bildiren Rusya hükümet sözcüsü ise, Türkiye'ye satılan S-400 füze sistemleri konusunda her hangi bir sıkıntı olmadığı ve satış ve teslimat sürecinin devam ettiğini söyledi.