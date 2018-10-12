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Ömer Suat Menali

Trump Yerden Göğe Haklı...

Merhaba Dostlar,
Ülkede muhalefet partiler, akademisyenler, aydın ve elitler her gün hak hukuk yok adalet yok Cumhurbaşkanı tek adam, istediğini içeri attırıyor, istediğini çıkartıyor. Ne yasama kaldı ne de yargı diye yurt içinde ve yurt dışında propaganda yapılınca Trump da salın benim Pastörümü , nasıl olsa yargı senin elinde, nasıl saldın Merkel'in adamını demez mi ? Adam yerden göğe haklı.

Ayrıca ben hiçbir zaman uluslararası hukuka inanmadım. Irak savaşından önce Irak'da atom bombası ve kimyasal silah var diye Muhammed El Baradey'e atom bomba yapımını, Hans Blix'e de kimyasal silahların varlığını arattı. Her ikisi de bir şey bulamayınca yok diye rapor verdiler.

Bunun üzerine BM Daimi Güvenlik Konseyi Irak'a müdahaleyi veto etti. Buna rağmen Amerika BM ben kurdum, ben kaldırıyorum deyip Irak'ı işgal edip çoluk çocuk demeden bir milyon insanı öldürttü. Bu Amerika'nın kötücül karnesinde ne bir ilkti ne de son. Hiroşima ve Nagazaki ile başlayan sivil insan katliamları Vietnam'la devam etti. Afganistan, Libya, Irak, Suriye ile devam etti. Güney ve Orta Amerika zaten Amerika için bitmeyen senfoni.

Şimdi sıra Türkiye'ye geldi. Aramızda onca sorun varken, burada hepinizce bilinen bu sorunları saymaya kalkmayacağım. Kuzu, koyun, kurt hikâyesinde olduğu gibi konu gelip, gelip rahip Brunson'da patladı.

Büyük ağabeyim Ermeni soykırım iddiaları üzerini uzun zaman araştırma yaptı ve bu çalışmalarını yukardan aşağı doğru pek çok yetkiliye ulaştırdı. Bir netice alamayınca bana rica etti. Sen bu işin peşine bırakma Türkiye bu konuyu mutlaka Lahey Adalet Divanına götürüp haklı davamızı burada tescil ettirmeliyiz dedi.

Bu konuda tecrübeli iki hukukçu dostumla konuşup yardım istediğimde “Sen Lahey Adalet Divanı kimlerden kurulu biliyor musun? Ya tam aksine aleyhimizde bir karar çıkarırlarsa o zaman ne yaparız..” dediler.

Özellikle bu sıralar Amerika'nın başında ne hukuk sistemine ne diplomatik teamüllere ne de anlaşmalara riayet etmeyen biri varken yapılacak şey ölü ördek numarasına yatıp köpeğin başka av peşinde koşmasını beklemekten başka çare yoktur.

İyi Bayramlar , Sağlıkla kalın, Hoşça kalın…..

Ömer Suat MENALİ
Y. Mimar

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