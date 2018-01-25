Trump, Filistin’i açıkça tehdit etti

Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını duyuran ve büyük tepki çeken ABD Başkanı Trump durmak bilmiyor. Trump, Davos'ta konuştu. Ortadoğu'ya barış getirmek için çalıştığını ifade ederken, “Eğer İsrail ile barış yapmazlarsa para yardımını keseriz” dedi.

NETENYAHU İLE GÖRÜŞTÜ

Barış böyle olmaz. ABD Başkanı Trump Davos'ta açıklamalar yaptı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı toplantıdan sonra soruları cevaplayan Trump açıklamalarda bulundu.

BİZE SAYGISIZLIK YAPTILAR

Trump, Filistin'in İsrail'le barışa yanaşmaması durumunda maddi yardımı askıya alacağını söyledi. Trump, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in İsrail temaslarında Filistinliler'in kendisiyle görüşmek istememesinden rahatsız olduğunu söyleyen Trump, “Başkan Yardımcımızla görüşmeyi kabul etmeyerek bize saygısızlık yaptılar” dedi.

PARA YARDIMINI KESERİZ

Trump, “Buna rağmen biz onlara yüzlerce milyon dolarlık yardım ve destek sağlıyoruz, muazzam rakamlar, kimsenin anlayamadığı paralardan bahsediyoruz. Bu para masada fakat eğer onlar oturup barış, müzakeresi yapmazsa bu para onlara gitmeyecek” dedi.