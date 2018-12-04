Trump'dan küresel silahlanma karşıtı açıklama

ABD'de silah lobilerinin baskısı altında kaldığı şeklinde eleştirilen Başkan Trump, Twitter hesabından küresel silahlanmayı eleştirdi. Sosyal medyada paylaşımda bulunan Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin silahlanma için harcadığı milyar dolarlar için 'çılgınlık' dedi.

Başkan Trump dünyanın diğer süper güçleri Çin ve Rusya liderleriyle bir araya gelerek silahlanma yarışını durdurmak için masaya oturabileceğini söyledi.

ABD SİLAHLANMAYA BU YIL 716 MİLYAR DOLAR HARCADI

Trump, paylaşımında, "Gelecek bir zamanda Devlet Başkanı Şi ve Devlet Başkanı Putin ve ben bir araya gelip bu büyük ve rahatsız edici silah yarışını anlamlı bir şekilde durdurmayı konuşabileceğimizden eminin. ABD, bu yıl (bu yarışa) 716 milyar dolar harcadı. Çılgınlık!" ifadelerini kullandı.

Birçok açıklamasında ABD ordusunun büyüklüğü ve gücünden bahseden ve kendi yönetiminin orduya en fazla bütçe ayıran yönetim olduğunu dile getiren Trump'ın bu değerlendirmesi, Amerikan medyasında farklı tepkiler topladı.

Bazı haberlerde Trump'ın mesajının "gerçekçi" bulunmadığı ve Başkan'ın askeri bir stratejiye sahip olmadığı ileri sürüldü.

Öte yandan, ABD Savunma Bakanı James Mattis'e, Pentagon'da yapılan bir tören öncesinde Trump'ın açıklamaları soruldu. Mattis, Trump'ın paylaşımlarını görmediğini söylemekle yetindi ve yorum yapmaktan kaçındı.

Pentagon'un 2019 mali yılı bütçesi 717 milyar dolar olarak belirlenmiş ve ABD Başkanı Trump tarafından onaylanmıştı.