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Trump AB liderlerine öfkelendi: Önce borcunuzu ödeyin
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Dünya - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Trump AB liderlerine öfkelendi: Önce borcunuzu ödeyin

AB 'nin İran ambargosu konusunda ABD liderine yönelik sözlerine hayli sinirlenen ABD Başkanı Donald Trump 'Önce NATO'ya verdiğiniz sözleri yerine getirin ve borcunuzu ödeyin' çıkışı yaptı.

AB 'nin İran ambargosu konusunda ABD liderine yönelik sözlerine hayli sinirlenen ABD Başkanı Donald Trump "Önce NATO'ya verdiğiniz sözleri yerine getirin ve borcunuzu ödeyin" çıkışı yaptı.

AB LİDERLERİNE SERT TEPKİ

ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ABD Çin ve Rusyadan korunmak için Avrupa'nın kendi ordusunu oluşturması gerektiği sözlerine sert tepki gösterdi. Donald Trump, "Avrupa önce Amerikanın çok büyük bir şekilde destek verdiği NATO'ya borcunu ödemelidir" dedi.

TRUMP FRANSA'DA

Birinci Dünya Savaşını sonlandıran ateşkes antlaşmasının 100. yılı dolayısıyla Paris'te düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere Fransa'ya giden Trump, sosyal medyada Twitter hesabı üzerinden Emmanuel Macron'u hedef aldı.

AVRUPA ORDUSUNU KURMAK İSTİYOR

Trump paylaşımında, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 'ABD, Çin ve Rusya'dan korunmak için Avrupa'nın kendi ordusunu oluşturması gerektiği' yönünde önerisinde bulundu. Çok aşağılayıcı. Belki Avrupa önce ABD'nin çok büyük bir şekilde destek verdiği NATO'ya olan borcunu ödemelidir" değerlendirmesinde bulundu.

MACRON RUSYA TEHLİKESİNE DİKKAT ÇEKTİ

 

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, bu hafta Paris'te yaptığı açıklamada Rusya tehlikesine dikkat çekerek, ABD'ye bağımlı olmayan, egemen bir Avrupa Birliği ordusu kurmadıkça Avrupalıların güvende olamayacağını ifade etmişti.


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