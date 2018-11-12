TRT'den 'rüyasında Allah'ı gören akademisyen' açıklaması

TRT ekranlarına çıkarak, rüyasında Allah'ı, Peygamber'i ve Kabe'yi gördüğünü öne süren akademisyen tartışma yaratmıştı. Pelin Çift'in sunduğu 'Gündem Ötesi' isimli programın konuklarından 'akademisyen' Teyfur Erdoğdu, canlı yayındaki ifadeleriyle büyük tartışma yaratmıştı. "Ben çok fazla rüyamda Peygamber'i, Allah'ı ve Kâbe'yi görürüm" ifadelerini kullanan Erdoğdu, sunucu Pelin Çift'i de zor durumda bırakmıştı.

Tartışma yaratan ifadelerin ardından TRT yönetimi programla teftiş başlatırken yaşanan hadisenin ise 'canlı yayın kazası' olduğu ifade edildi.

MECLİS'TE DE GÜNDEME GELDİ

CHP Milletvekili Atila Sertel, TRT canlı yayınında kullanılan skandal ifadeleri Meclis gündemine taşıdı.

CHP'li Atila Sertel, “Ya siz bu konukları nereden buluyorsunuz Allah aşkına ya? Yani nasıl bir kafadaki adamları bulup konuk yapıyorsunuz” diye tepki gösterdi. TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, akademisyenin rüyasında Allah'ı gördüğünü söylediği yayınla ilgili teftiş başlattıklarını açıkladı. “Konu da bu değil ama artık adam ne düşündüyse, bilmiyoruz” diyen Eren, olayı “canlı yayın kazası” olarak niteledi.

NE OLMUŞTU?

"Pelin Çift ile Gündem Ötesi" programında geçen bir diyalog tartışma yaratmıştı. Programa konuk olarak katılan Doç. Dr. Teyfur Erdoğdu, rüyasında Allah'ı, Peygamber'i ve Kabe'yi gördüğünü söylemişti. “ Allah'ı çok görürüm” diyen Erdoğdu, “Üniversitedeki odaya geldim, Kâbe örtüsünün parçası var masaya bırakılmış” demişti. Program sunucusu Pelin Çift de “A-a ne güzel” diye yorum yapmıştı.