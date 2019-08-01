TRT'den 'MAL' açıklaması!

Slovenler Olimpija Ljubljana-Yeni Malatyaspor mücadelesinde taraftarları çıldırttı. Malatyaspor'un "MAL" şeklinde kısaltılmasına TRT'den açıklama geldi.

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımı ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi TRT Spor'dan takip eden taraftarlar alatyaspor'un "MAL" şeklinde kısaltılmasına sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Karşılaşmayı anlatan spiker Levent Özçelik de yayın sırasında, "Malatyalı taraftarlarımızın özellikle Yeni Malatyaspor'un isminin kısaltılma şekliyle ilgili olarak serzenişlerini duydum. Bu kısaltma TRT tarafından değil, Slovenya yayıncı kuruluşu tarafından yapılmaktadır." açıklamasında bulundu.