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Trials serisinin yeni oyunu Rising duyuruldu! Ne zaman çıkacak?
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Teknoloji - - Editör: Özgür ÖZ

Trials serisinin yeni oyunu Rising duyuruldu! Ne zaman çıkacak?

Ubisoft'un sevilen motosiklet platform oyunu Trials serisinin yeni üyesi Rising duyuruldu. Duyuruyla beraber oyunun çıkış tarihide açıklandı.

Ubisoft gerçekleştirdiği E3 2018 konferansında Trials serisinin yeni oyunu Trials Rising'i duyurdu. Şubat 2019'da piyasada olacak olan Trials Rising PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC için çıkış yapacak.

Yeni oyunyla birlikte bizlere farklı bir Trials deneyimi sunmayı hedefleyen Ubisoft, oyunun hayranların kalbini kazanacağının altını çiziyor.

Trials Rising duyuru fragmanını hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

Zafere ulaşmak için toza toprağa bulanmaya hazır ol!

Trials, serinin bugüne kadarki en büyük ve en iddialı bölümüyle geri dönüyor! Klasik, affı olmayan fakat adil oyun tarzı, hayranlarının kalbini kazanan müthiş aksiyonu, daha yoğun bir rekabet, yepyeni özellikler ve yeni bir görsellik ile birlikte geliyor.

REKABET HER YERDE – Eyfel Kulesinden Çin Seddine çok çeşitli mekanlarda, diğer oyuncularla yarış ve adını herkese duyur. Nasıl yarışacağını kendin seç: solo, çevrimiçi, yerel çok oyunculu ve hatta yeni Tandem Bisiklet ile koop modunda yarış.

SONSUZ KİŞİSELLEŞTİRME OLANAKLARI – Muazzam kişiselleştirme araçları ile istediğin kıyafeti, hatta aracı kendine özgü bir tarzda kişiselleştir. Kişiselleştirdiğin kıyafet ve araçları diğerler oyuncularla paylaş, başkaları da kullanırsa ödül kazan!

GÜCÜNÜ TOPLULUĞUNDAN ALIYOR – Liderlik tablolarından oyuncularca yaratılmış pistlere kadar rekabet ve heyecan hep zirvede! Aileye sen de katıl!


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