Transformers Bumblebee fragmanı yayınlandı - Hemen izle

Son yıllarda çıkardığı filmler ile senaryodan çok aksiyon ile kitleleri etkilemeyi başaran Transformers serisi yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor gibi görünüyor. Serinin son filmi Bumblebee ile seri aksiyondan ziyade özellikle yoğun hikaye anlatımına odaklanacakmış gibi duruyor.

Yayınlanan yeni fragman alıştığımız Transformers aksiyonu ve patlamasından çok hikaye odaklı bir imaj çiziyor. Özellikle Bumblebee ve sahibi arasında vurgulanmak istenen ilişki Logan filmini andırmıyor değil.

Yeni filmi Michael Bay'in üstlendiğini de belirtelim. Beyaz perdeye gelecek olan yeni film Transformers serisine yeni bir soluk getirecek gibi duruyor.

Bilmeyenler için kısaca bahsetmek gerekirse serinin ilk filminde Shia Labeouf'un hayat verdiği Sam sarı bir arabayla karşımıza çıkıyordu. İşte o araba Bumblebee. Yeni film sayesinde 1987 senesine geri dönüyoruz ve Bumblebee'nin heyeca uyandıran macerasına şahit oluyoruz. Serinin alıştığımız havasından farklı bu hikayenin başrollerini Hailee Steinfeld ve John Cena paylaşıyor. Yönetmenliği ise Travis Knight üstleniyor. Onun tarzı daha fragmandan kendini hissettirmeyi başarıyor

Nostaljik bir havaya sahip olacak gibi görünen ve bu sayede şimdiden dikkat çekmeyi başaran Bumblebee'nin 21 Aralık'ta vizyona girmesi bekleniyor. Paylaşılan ilk fragmanı hemen aşağıda bulabilirsiniz.