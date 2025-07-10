İstanbul’un Ümraniye ilçesinde bir alt geçitte araçlarıyla konvoy oluşturarak trafiği tehlikeye atan 9 sürücüye toplam 165 bin 795 lira para cezası kesildi. Olay, sosyal medyada yayılan görüntülerle ortaya çıktı.
Sosyal medya görüntüleri incelemeye alındı
6 Temmuz’da sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir grup sürücünün konvoy halinde ilerlediğini ve bu durumun trafik güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye soktuğunu belirledi.
Kimlikleri plakalar üzerinden tespit edildi
Yapılan inceleme sonucunda, konvoydaki araçların plakalarından sürücüler tespit edildi. Gözaltına alınan sürücüler şunlar: A.Ö. (23), A.D. (16), H.H.Ö. (38), M.A. (19), T.K. (25), U.B. (22), H.B. (19), A.G. (17) ve F.A.S. (19).
Trafik kanununa aykırı birçok davranış
Sürücülere Karayolları Trafik Kanunu kapsamında şu ihlallerden para cezası kesildi:
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Yönetmeliğe aykırı plaka kullanmak
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Muayenesiz araçla trafiğe çıkmak
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Tescil plakasında değişiklik yapmak
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Mevzuata aykırı aksesuar takmak
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Ehliyetsiz araç kullanmak ve kullandırmak
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Saygısızca araç kullanmak
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Grup halinde araç kullanarak trafiği aksatmak
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Yayaların güvenliğini tehlikeye atmak
Tüm bu ihlaller için toplam 165 bin 795 lira idari para cezası verildi.
Bir sürücüye adli kontrol uygulandı
F.A.S. isimli sürücü, tehlikeli hareketleri nedeniyle “trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” ve “ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması” suçlarından adli makamlara sevk edildi. Mahkeme, sürücü hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi.
Emniyet uyardı: Denetimler sürecek
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, benzer trafik ihlallerine karşı denetimlerin devam edeceğini ve trafik güvenliğini riske atanlara karşı yasal işlemlerin kararlılıkla uygulanacağını açıkladı.