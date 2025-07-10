İstanbul’un Ümraniye ilçesinde bir alt geçitte araçlarıyla konvoy oluşturarak trafiği tehlikeye atan 9 sürücüye toplam 165 bin 795 lira para cezası kesildi. Olay, sosyal medyada yayılan görüntülerle ortaya çıktı.

Sosyal medya görüntüleri incelemeye alındı

6 Temmuz’da sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir grup sürücünün konvoy halinde ilerlediğini ve bu durumun trafik güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye soktuğunu belirledi.

Kimlikleri plakalar üzerinden tespit edildi

Yapılan inceleme sonucunda, konvoydaki araçların plakalarından sürücüler tespit edildi. Gözaltına alınan sürücüler şunlar: A.Ö. (23), A.D. (16), H.H.Ö. (38), M.A. (19), T.K. (25), U.B. (22), H.B. (19), A.G. (17) ve F.A.S. (19).

Trafik kanununa aykırı birçok davranış

Sürücülere Karayolları Trafik Kanunu kapsamında şu ihlallerden para cezası kesildi:

Yönetmeliğe aykırı plaka kullanmak

Muayenesiz araçla trafiğe çıkmak

Tescil plakasında değişiklik yapmak

Mevzuata aykırı aksesuar takmak

Ehliyetsiz araç kullanmak ve kullandırmak

Saygısızca araç kullanmak

Grup halinde araç kullanarak trafiği aksatmak

Yayaların güvenliğini tehlikeye atmak

Tüm bu ihlaller için toplam 165 bin 795 lira idari para cezası verildi.

Bir sürücüye adli kontrol uygulandı

F.A.S. isimli sürücü, tehlikeli hareketleri nedeniyle “trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” ve “ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması” suçlarından adli makamlara sevk edildi. Mahkeme, sürücü hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi.

Emniyet uyardı: Denetimler sürecek

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, benzer trafik ihlallerine karşı denetimlerin devam edeceğini ve trafik güvenliğini riske atanlara karşı yasal işlemlerin kararlılıkla uygulanacağını açıkladı.