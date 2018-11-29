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Trafik polisine çığlık atarak isyan eden kadın: Sinir krizi geçirdim
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Yaşam - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Trafik polisine çığlık atarak isyan eden kadın: Sinir krizi geçirdim

Sosyal medyada günün en çok konuşulan 'trafik polisine çığlık atan kadın' olayının kahramanı öğretim görevlisi Özlem A. sosyal medyada açıklama yaptı.

Trafik polisleriyle yaşadığı gerginliğin ardından çığlık atarak tepkisini gösteren kadın, sosyal medyada günün olayı oldu. Fatih balat Sahili'nde trafik uygulamasına takılan kadın sürücüye, 'cep telefonunla konuştuğu ve emniyet kemeri takmadığı' gerekçesiyle toplam 578 TL para cezası kesildi. Duruma öfkelenen kadın, çığlık atarak polis ekiplerine tepki gösterdi. Polisin cep telefonu kameralarına yansıyan olay, sosyal medyada günün konusu oldu.

Olayın kahramanı öğretim görevlisi Özlem A. sosyal meyda hesabından yaşananlarla ilgili açıklamada bulundu. Ehliyetinin kırık olması nedeniyle, kendisine ehliyetsiz araç kullanmaktan ceza kesildiğini belirten Özlem A. polis memurunun yaşananları cep telefonu kamerasına çektiğini görünce sinir krizi geçirdiğini söyledi.

"TOPLANTIYA YETİŞMEK DURUMUNDAYDIM"

Öğretim görevlisi olduğu öğrenilen Özlem A.'nın olayla ilgili paylaşımı şöyle:

"Üniversitede gerçekleşen önemli bir toplantıya yetişmek üzere aracımı sürüyordum. Bu esnada trafik polisi durmamı istedi. Ehliyet ve ruhsatı kendilerine verdiğimde ehliyetimin kırık olduğunu öne sürerek bu ehliyeti kabul etmeyeceklerini bildirdiler. Kendilerine ehliyetimin olduğunu ve ehliyetsiz araba kullanmaktan ceza veremeyeceklerini söyledim, önemli bir toplantıya yetişmek durumunda olduğumu belirttim. Kendileri bana herhangi bir şey söylemeden uzun bir süre beklettiler... Ehliyetim olmasına rağmen ehliyetsiz araba kullanmaktan ceza kesti..."

Paylaşımda, Özlem A.'nın olayın kaydedildiğini görünce sinir krizi geçirdiği ve yaklaşık 1 ay sonra sosyal medyada yayınlanan görüntülerle ilgili olarak, 'Hukuki sürecin takipçisi olacağım' dediği iddia edildi.


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