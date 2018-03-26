Trafik cezalarında İstanbul ipi önde göğüsledi

İstanbul'da son üç yıl içinde kural ihlali yapan sürücülere 7 milyon 121 bin 83 ceza işlemi uygulanırken, toplamda 1 milyar 205 milyon 386 bin 854 lira tutarında para cezası kesildi.

1MİLYAR 300 MİLYON TL CEZA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'da son üç yıl içinde kural ihlali yapan sürücülere 7 milyon 121 bin 83 cezai işlemin uygulandığı belirlendi.

Bu rakamlar karşılığında da toplamda, 1 milyar 295 milyon 386 bin 854 lira tutarında para cezası kesildiği belirlendi.

HIZ İHLALİNE REKOR PARA CEZASI

En çok ceza kesilen trafik ihlalleri incelendiğinde, ilk sırada 1 milyon 6809 bin 194 ile ‘park yasağı' görüldü.

Park yasağını 1 milyon 207 bin 641 ile trafik levhalarına uymama takip ederken, üçüncü ihlal 1 milyon 85 bin 752 hız kurallarına uymayan sürücüye kesildi.

PARK YASAKLARI VE KURAL İHLALİ

2015 ile 2017 yılları arasında en fazla para cezası verilen durumların ilk üçünde yine hız ihlali, park yasağı ve trafik işaretlerine uymama yer aldı.

KIRMIZI IŞIK VE ALKOL YASAĞI

Böylelikle, 272 milyon 699 bin 917 lira trafik işaretlerine uymayana verildi. En fazla para cezası kesilen diğer ihlaller ise, 78 milyon 781 bin 506 lire kırmızı ışık ihlalinin, 46 milyon 494 bin 425 lira ile korsan taşımacılığını ve 41 milyon 17 bin 812 lira alkollü araç kullanmanın oldu.