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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu yeniden aday
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Spor - - Editör: Özge KESİCİ

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu yeniden aday

Trabzonspor'da olağan genel kurul 23-24 Kasım tarihlerinde Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, çoğunluk sağlanamaması halinde 1-2 Aralık'ta Hayri Gür Spor Salonu'da gerçekleştirilecek. Trabzonspor Kulubü Başkanı Ahmet Ağaoğlu,olağan genel kurulda tekrar başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, olağan genel kurulda başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Ağaoğlu yaptığı açıklamada, "8 Nisan 2018'de yapılan olağanüstü genel kurulda camiamızın bize vermiş olduğu zorlu ve onurlu görevin bilinciyle kulübümüzü ekonomik ve sportif başarı olarak layık olduğu seviyeye taşımak amacıyla olağan genel kurulumuzda başkan adayı olduğumu kamuoyunun bilgisine arz ederim." ifadesini kullandı.

Trabzonspor'da olağan genel kurul 23-24 Kasım tarihlerinde Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, çoğunluk sağlanamaması halinde 1-2 Aralık'ta Hayri Gür Spor Salonu'da gerçekleştirilecek.

Ahmet Ağaoğlu, 8 Nisan 2018'de gerçekleşen genel kurulda 1329 oy alarak bordo-mavili kulübün başkanı olmuştu.

 


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