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Trabzonspor'dan 1 puanla veda
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Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Trabzonspor'dan 1 puanla veda

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki son maçında İsviçre temsilcisi Basel'e deplasmanda 2-0 yenildi ve grubunu 1 puanla son sırada tamamladı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki son maçında İsviçre temsilcisi Basel'e deplasmanda 2-0 yenildi ve grubunu 1 puanla son sırada tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu son maçında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı İsviçre temsilcisi Basel'e 2-0'lık skorla mağlup oldu. Elenmesi daha önce kesinleşen Trabzonspor, Avrupa'ya mağlubiyetle veda etmiş oldu. Basel'e galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Widmer ile 72. dakikada Stocker kaydetti. Bu sonuçla Basel grupta 4 galibiyet ve 1 beraberlikle grubunu lider tamamladı ve Avrupa Ligi'nde adını son 32 turuna yazdırdı. Trabzonspor ise Basel ile evinde aldığı 2-2'lik beraberlik sonrasında aldığı 1 puanla UEFA macerasına nokta koydu.

Öte yandan kritik mücadelede YPG paçavrası açılmasıyla gerginlik yaşandı. Trabzonsporlu taraftarlar paçavranın açıldığı tribüne girerken, güvenlik güçleri olaya müdahale ederek, o grubu stadın dışarısına çıkardı.


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