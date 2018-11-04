Trabzonspor'da Burak Yılmaz krizi

Süper Lig'de Trabzonspor ile Bursaspor arasında oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Bordo-mavili ekipte sahada bekleneni veremeyen Burak Yılmaz 72. dakikada oyundan alınıdı. Oyun dışına çıkarken protesto edilen Burak Yılmaz, taraftara yanıt verince gerginlik çıktı.
72. dakikada kenara alınan Burak Yılmaz, kendisin ıslaklayan taraftarlara patladı. El kol hareketleriyle tepkilere yanıt veren Burak, teknik direktör Ünal Karaman'ı da kızdırırken doğrudan soyunma odasına gitti.
ÜNAL KARAMAN BURAK'A KIZDI
Bunun üzerine tribünlerin tepkisi artarken, Ünal Karaman da oyuncusuna kızdı. Burak, oyundan alındıktan sonra doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu.