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Trabzonspor az da olsa şimdi rahat
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Spor - - Editör: Tuğçe GÜREL

Trabzonspor az da olsa şimdi rahat

Spor Toto Süper Lig takımlarından Trabzonspor'da 4 oyuncuya ödemeleri yapıldı.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Trabzonspor'da oyunculara ödemeleri yapıldı. Jose Sosa, Burak Yılmaz, Juraj Kucka ve Filip Novak'ı transfer ettiği kulüplere 30 milyon liralık bir ödeme gerçekleştirildi.

Trabzonspor'da finanstan sorumlu başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan, 4 oyuncu için toplamda 30 milyon lira kadar bir ödeme gerçekleştirdiklerini söyledi. Yaz transfer döneminde de olası bir ceza ile karşı karşıya kalmamak için yoğun bir uğraş veren bordo mavili yöneticiler Sosa, Burak, Kucka ve Novak'ın eski kulüplerine 30 milyon liralık taksitlerini ödedi.

Ödemeler Gerçekleştirildi

Sosa ve Kucka'nın bonservis bedeli için sezon içerisinde yine ödeme yapmak zorunda olduklarını, diğer 2 oyuncunun kulüplerine ödemelerin tamamlandığı basına duyuruldu.


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