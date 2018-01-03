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Trabzonspor Arjantinli yıldızı renklerine bağlıyor
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Spor - - Editör: Sefa Koçak

Trabzonspor Arjantinli yıldızı renklerine bağlıyor

Ara transfer döneminin sessiz kulübü Trabzonspor bombayı patlatıyor. Arjantinli yıldız Ezequiel Lavezzi ile görüşen bordo-mavililer yıldız oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı.

PSG'de oynadığı dönemde Avrupa'nın sayılı kanat oyuncuları arasında gösterilen Arjantinli yıldız Ezequiel Lavezzi, Trabzonspor yolunda. 2016'da Çin Ligi ekiplerinden Hebei China Forine'ye transfer olan 32 yaşındaki yıldız oyuncu ile prensip anlaşmasına varan Trabzonspor yönetiminin Lavezzi'yi önümüzdeki günlerde resmen duyurması bekleniyor.

Çin Ligi'nde 20 gol ve 15 asistle eski günlerine dönüş sinyali veren Tangocu hakkında Sosa'dan bilgi alan Trabzonspor yönetimi Jose Sosa'nın kefil olması üzerine Lavezzi ile görüşmelerini sıklaştırdı. Çin ekibiyle olan sözleşmesi 31 Aralık'ta sona eren yıldız oyuncu için bonservis ödemeyecek olan Trabzonspor, Lavezzi'den yıllık ücretinde indirip talep ediyor.

CASTILLO İÇİN 5 MİLYON EURO!

Gazete Habertürk'ün haberine göre; Fırtına'nın 4 milyon dolara satın aldığı ancak bu süreçte bir türlü beklenen çıkışı yapamayan Castillo'ya İspanya'nın teklif geldi. Valencia'nın Kolombiyalı için 5 milyon Euro'luk teklif sunduğu ve yönetimin de bu teklife sıcak baktığı öğrenildi. 25 yaşındaki kanat oyuncusuyla ilgili son kararı Rıza Çalımbay'ın vereceği ve okeylemesi halinde Castillo'nun İspanyanın yolunu tutacağı bildirildi


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