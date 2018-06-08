Total War : Three Kingdoms'ın çıkış tarihi ertelendi!

Creative Assembly'nin geliştirdiği yeni ana Total War oyunu Three Kingdoms ertelendi.Bunun yanında oyun için yeni bir sinematik video yayınlandı.

İlk olarak 2018 yılında sonbahar aylarında çıkışının yapılacağını duyurulan oyun 2019'un ilkbahar aylarına ertelendi.

Oyunun ertelenme haberinin yanında birde oyun içi grafik motoruyla oluşturulmuş sinematik bir video yayınlandı.

3 Mayıs 2018'da Total War serisinin yan oyunu olacak olan Saga serisinin Thrones of Britannia ayağı yayınlanmıştı. Total War Saga: Thrones of Britannia fazla beğenilmemiş ve genel olarak ortalama puanlar almıştı.

Oyun MS 190. Çin iç savaşında geçiyor



Han Hanedanlığı, çocuk imparatorun karşısında parçalanıp dağılıyor. Ancak, sembolik bir lider olan bu çocuk, tiran cenkbeyi Dong Zhuo'nun kuklasından başka bir şey değil. Zalim ve baskıcı bu rejimde Dong Zhuo güç kazanmaya devam ederken, imparatorluk ise kargaşaya sürükleniyor.



Zorbalığın karşısında kardeşlik yemini etmiş üç kahraman, yaklaşmakta olan duruşmalar için destek toplar. Bu davranışlarından örnek alan ve fırsattan istifade eden Çin'in önde gelen ailelerinin cenkbeyleri, Dong Zhuo'nun acımasız hükmüne son vermek için kırılgan bir koalisyon kurar. Tiranın karşısında zafere ulaşabilecekler mi? Yoksa şahsi hırsları, zaten sallanmakta olan ittifaklarını parçalayıp onları üstünlük yarışına mı sokacak?



Ortaklıklar ateş püskürüyor. Bağlılıklar taraf değiştiriyor. İhtilaf yangını yeni fırsatlar doğuruyor. Kesin olan tek bir şey var: Çin'in geleceğini kendi şampiyonları şekillendirecek.

Yayınlanan fragmanı hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.