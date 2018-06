Total War: Three Kingdoms için oynanış videosu yayınlandı! Ne zaman çıkıyor?

Geçtiğimiz günlerde 2019 ilkbahar aylarına ertelenen Total War: Three Kingdoms için beş dakika uzunluğunda ilk oynanış videosu yayınlandı. Özellikle oyunun yeni dövüş dinamiklerine ve birebir şeklinde gerçekleşen ilginç düello mekaniğine yakından bakıyoruz.

Oyunun geliştirici koltuğunda Creative Assembly otururken, yayıncısı ise SEGA olarak karşımıza çıkıyor. Total War: Three Kingdoms ilkbahar 2019'da çıkışını gerçekleştirecek. Three Kingdoms, Total War'ın ana oyunlarından biri olacak. Yani Total War Saga: Thrones of Britannia gibi yan bir oyun olmayacak. Yayınlanan oynanış videosunu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

Yıl MS 190. Çin kargaşa içinde.



Han Hanedanlığı, çocuk imparatorun karşısında parçalanıp dağılıyor. Ancak, sembolik bir lider olan bu çocuk, tiran cenkbeyi Dong Zhuo'nun kuklasından başka bir şey değil. Zalim ve baskıcı bu rejimde Dong Zhuo güç kazanmaya devam ederken, imparatorluk ise kargaşaya sürükleniyor.



Fakat umutlar henüz tükenmedi.



Zorbalığın karşısında kardeşlik yemini etmiş üç kahraman, yaklaşmakta olan duruşmalar için destek toplar. Bu davranışlarından örnek alan ve fırsattan istifade eden Çin'in önde gelen ailelerinin cenkbeyleri, Dong Zhuo'nun acımasız hükmüne son vermek için kırılgan bir koalisyon kurar. Tiranın karşısında zafere ulaşabilecekler mi? Yoksa şahsi hırsları, zaten sallanmakta olan ittifaklarını parçalayıp onları üstünlük yarışına mı sokacak?



Ortaklıklar ateş püskürüyor. Bağlılıklar taraf değiştiriyor. İhtilaf yangını yeni fırsatlar doğuruyor. Kesin olan tek bir şey var: Çin'in geleceğini kendi şampiyonları şekillendirecek.