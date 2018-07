Total War: ROME II yeni ek paketi Rise of the Republic duyuruldu

3 Eylül 2013 tarihinde piyasaya çıkan ve hala büyük kitlelerce oynanab strateji oyunu Total War: ROME II için geliştirici ekip yeni bir ek paket duyurdu.

Rise of the Republic isimli ek paket 9 Ağustos tarihinde çıkış yapacak. Oyunu 39,69 TL fiyat etiketiyle Steam'den ön sipariş verebilirsiniz.

Yayınlanan duyuru fragmanını hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.



Yıl MÖ 399 ve Roma daha da büyümeye hazır. Ancak ulusun bütün mevcudiyeti bıçak sırtında.



Reisleri Brennus önderliğindeki Galyalı Senonlar kabilesi, doğu İtalya'ya henüz yeni yerleşiyor. Hırslı ve azılı bu kabile, yeni doğmuş cumhuriyetin sadece bir cirit atımı uzağında.



Zalim Dionysius, Siraküza'yı demir yumrukla yönetiyor. Kartaca'ya karşı bir savaş yürütüyor olsa da, ilerideki fetihler için gözü her daim Akdeniz'in üzerinde.



Güney İtalya'daki Taras, büyük düşünür ve devlet adamı Archytas'ın kılavuzluğu altında şan ve gücünün zirvesine ulaşmak üzere. Elbette Roma'nın hızlı yükselişi bir

endişe doğuruyor. Acaba bir müdahale gerekli olabilir mi?



Bu sırada Marcus Furius Camillus da Diktatör unvanına ve güçlerine sahip olma arzusuyla yanıp tutuşmakta. Roma için engin bir vizyona sahip olsa da, bu vizyonu genç cumhuriyetin komşularının planlarından sağ kurtarabilecek mi?



Tarihte yollar kesişiyor. Tehditlerin ve fırsatların zamanı doğuyor.



Cumhuriyetin yükselmesinin vakti artık geldi.



Total War: ROME II – Rise of the Republic, MÖ 4. yüzyılda Roma'nın etrafında yaşanan olayları anlatan heyecan dolu ve yepyeni bir sefer paketidir. Sefer; Sicilya, Sardinya, Korsika ve Kartaca dâhil olmak üzere detaylı bir İtalya haritası sunarken, en nihayetinde Roma'nın ikinci kuruluşuna zemin hazırlayan çalkantılı olayları betimliyor.

Rise of the Republic, hayranların çok sevdiği Aile Ağacı'nı Total War: ROME II'ye ve bütün ücretsiz veya ücretli Sefer Paketlerine getiren Ata Güncellemesi ile birlikte yayınlanacak.



Rise of the Republic İçeriği:

Total War: ROME II'nin öncesini anlatan ve MÖ 4. yüzyılda geçen dopdolu bir sefer

İtalya topraklarını ve komşu devletleri ayrıntılarıyla aktaran yepyeni bir sefer haritası

Dokuz farklı oynanabilir ulus:

Roma – etrafı düşmanlarla çevrili, korunmasız ve büyümekte olan bir cumhuriyet

Tarchuna – güçlü ve söz sahibi Etrüsk devleti

Senonlar – yağma ve talana susamış bir Cisalpina Galya kabilesi

İnsubriyalılar – idari anlayışa sahip, diplomatik bir Galya kabilesi

Samnitler – MÖ 4. yüzyılda Roma'ya karşı baş göstermiş bir İtalya devleti

Taras – Spartalılar tarafından kurulan bir Yunan şehir devleti

Siraküza – Sicilya'da yer alan bir Yunan metropolisi ve Kartaca'ya karşı bir kale

Iolei – yerli bir Sardinya kabilesi

Veneti – etrafı düşmanlarla çevrili bir İtalya kabilesi



Roma şehri için destansı bir sefer muharebesi

Rise of the Republic'te yer alan uluslar, ROME II'nin önceki seferlerinde bulunan Devleti Değiştir sisteminin yerine gelen Devlet Eylemleri seçenekleri sayesinde her defasında benzersiz bir şekilde yeniden oynanabilir. Bu seçenekler belirli bir bedel karşılığında eşsiz yeni bonuslar sunar. Bazı önemli örnekler:

Roma ihtiyaç hâlinde konsüller veya diktatörler atayabilir

Tarchunalı Etrüskler kararların alındığı Fanum Voltumnae zirvesini başlatabilir

Samnitler anında bir orduya sahip olmak için antik Ver Sacrum ayinini kullanabilir

İnsubriyalılar ve Senonlar halk desteği ve kehanetler için druid konseylerini kullanabilir

Taras, ulusun araştırmalarını önemli ölçüde geliştiren filozoflar barındırabilir