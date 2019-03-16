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Toplu konutta indirim kampanyası
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Ekonomi - - Editör: Özge KESİCİ

Toplu konutta indirim kampanyası

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum,21 Mart'tan itibaren TOKİ'den ev almış vatandaşların borçlarını kapatmaları için yüzde 22 indirim kampanyası başlattıklarını açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir canlı yayında yaptığı açıklamada;

"Bugüne kadar TOKİ'den ev almış vatandaşlarımız var. Şu an ödemelerini yapan 210 bin vatandaşımızı ilgilendiren süreçte, inşallah 21 Mart tarihi itibarıyla vatandaşlarımızın borçlarını kapamalarına müteakip yüzde 22 indirim kampanyasını başlatıyoruz. 19 Nisan'a kadar sürecek bu kampanyada vatandaşlarımız eğer borçlarını kapatırlarsa yüzde 22 indirimden faydalanabilecekler.

Yüzde 25'ten az olmamak üzere borçlarını kapatabiliyorlar, o yüzde 25'lik kısma da yüzde 22 indirim uygulanıyor. Tamamını kapatırsa yine yüzde 22 indirim uygulanıyor. Bu sayede ödeme güçlüğü çeken vatandaşımıza bir rahatlama getirmek istiyoruz." açıklamasında bulundu.


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