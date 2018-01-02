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Topbaş'ın metro projeleri iptal edildi
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Ekonomi - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Topbaş'ın metro projeleri iptal edildi

İBB yürürlükte olan 6 metro ihalesini iptal etti. Metro hattının finansmanı için İBB 925 milyon Euro borç alacaktı.

İBB yürürlükte olan 6 metro ihalesini iptal etti. Metro hattının finansmanı için İBB 925 milyon Euro borç alacaktı.

BELEDİYE CAYMA BEDELİ ÖDEYECEK

 

CHP'li İBB Meclis Üyesi Tarık Balyalı iptal edilen ihale başına yüzde 10 cayma bedeli ödenmesi beklendiğini söyledi. İşte krokileriyle iptal edilen güzergahlar.

1.-hat

HARÇ BİTTİ YAPI PAYDOS

Kadir Topbaş'ın istifası Mevlüt Uysal'ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı olmasının ardından gerçekleştirilen ilk İBB meclis oturumunda Devlet Yatırım Programı'nda yer alan, ihalesi tamamlanan 6 metro hattının yapımı için 925 milyon Euro borçlanmaya gidilmesi kararlaştırılmıştı.

13 Ekim tarihli İBB Meclis oturumunda devam ettirilmesi amacıyla 12 milyon 859 milyon Euro tutarında dış borç alınabilmesi için yeni İBB Başkanı Mevlüt Uysal'a yetki verilmişti.

UYSAL BORÇLANMA YETKİSİNİ KULLANMADI, İHALELER İPTAL ETTİ

İBB'yi 2017 yılı için planladığı 4 milyar 600 milyon liralık borçlanma yetkisini de aşan 925 milyon euoroluk borçlanma kararına CLP'liler ret oyu kullanmıştı.

CHP'nin muhalefet ettiği borcun sebebi olan 6 metro hattının ihalesi için şimdi tek tek iptal kararları alınmaya başladı. İBB Meclisi'nin kendisine verdiği borçlanma yetkisini kullanmayan Mevlüt Uysal dış borçla finanse edilecek metro ihalelerini iptal etti.

2-12İHALELER TEK TEK İPTAL EDİLDİ

Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro ihalesini alan Alsim Alarko, Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, ihalenin iptal edildiğini bildirdi. Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metrosu ihalesini alan Gülermak Ağır Sanayi-Nurol İnşaat ortak girişimine de İBB tarafından ihalenin iptal edildiği bildirildi.

 

UMUTLAR BU YIL SUYA DÜŞTÜ

 

Borçlanma kararı alınan diğer 4 metro hattı Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli, Kirazlı-Halkalı, Başakşehir-Kayaşehir, Mahmutbey-Bahçeşehir'in de ihalelerinin iptal edildiği iddia edildi.


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