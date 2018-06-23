Tom Clancy's The Division 2'de mikro ödemeler olacak

Her ne kadar fena bir oyun olmasada tek düze oynanış sunduğu için beğenilmeyen Tom Clancy's The Division'ın ikinci oyunundan yeni bir detay ortaya çıktı.

Geçtiğimiz aylarda duyurulan Tom Clancy's The Division 2'nin oynanış videosu E3 2018 konferasında görücüye çıkmıştı. Genel olarak ilk oyunun izinden giden The Division 2'de mikro ödemelerin olacağı açıklandı.

Oyunun yönetmenlerinden olan Chadi El - Zibaoui yaptığı açıklamda, oyunda az da olsa mikro ödemelerin olacağını söyledi.

Oyun sonu içeriklerini zenginleştirmek açısından bu tarz bir karar aldıklarını belirten geliştirici, mikro ödemelerle nelerin satın alınabileceğini belirtmedi. İlk Division oyununa kozmetik anlamında mikro ödemeler koyan Ubisoft, muhtemelen yeni oyuna oyunun dengesini bozacak mikro ödemeler koymayacaktır.

Tom Clancy's The Division 2'nin içeriklerini ücretsiz olarak yayınlayacağını duyuran geliştirici ekip bakalım oyun piyasaya çıktığında nasıl bir yol izleyecek. Tom Clancy's The Division 2 15 Mart 2019'da piyasada olacak.

Tom Clancy's The Division 2'nin E3 2018 fuarıdna yayınlanan oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.