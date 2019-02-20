Tolgay Arslan'a döner temalı sürpriz!

Süper Lig takımlarından Beşiktaşlı taraftarlar hafta sonunda oynanacak olan Fenerbahçe derbisi için Tolgay Arslan'a bir sürpriz yapmaya hazırlanıyor. Dürüm temalı hazırlanacak olan posterde Tolgay'a göndermede bulunulacağı kaydedildi.

Beşiktaş'ta oynadığı dönemde Sivasspor ile oynanan maçın devre arasında soyunma odasında dürüm yediği ortaya çıkan Tolgay Arslan için siyah beyazlı taraftarlar son hazırlıklarını gerçekleştiriyor.

Döner Temalı Hazırlık

Fenerbahçe YouTube hesabından paylaşılan videoda, Hasan Ali Kaldırım, Tolgay Arslan'a, "Döneri her zaman çok seviyoruz. Senin tercihini de merak ediyorum. Almanya daki mi yoksa Türkiye deki mi döner sence daha güzel?" demişti.