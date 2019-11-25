Tolga Çevik sosyal medyada olay yarattı

YouTube kanalı üzerinden yayın yapan bir programa konuk olan oyuncu Tolga Çevik, tiyatroya eşofmanla gelen bir seyirciyi sahneden kovduğunu söylemesi sosyal medyada olay oldu.

Oyuncu Tolga çevik, Caner Özyurtlu'nun YouTube'da Neysene kanalı için hazırladığı Loş Sohbetler isimli programına konuk oldu. Programda samimi itiraflarda bulunan Çevik, eşofmanla sahneye çıkan seyirciyi uyararak gönderdiğini söyledi.

Tolgshow programı ile bir dönem seyirciyi ekrana kitleyen ünlü oyuncu Tolga Çevik, yıllar önce sahneye çıkardığı bir seyircisinin eşofmanlı olmasından rahatsız olduğunu ve tepki gösterdiğini söyledi. Çevik, olayın detaylarını ise şöyle anlattı: "2008 yılıydı sanırım. Sahneye eşofmanla çıkan 19 yaşındaki bir genci 'Ben seni smokinle karşılıyorum, sen 1885 Ses Tiyatrosu'na eşofmanla mı geldin' diyerek sahneden indirdim. Gerçekten çok sinirlendim."

Çevik'in bu açıklaması sosyal medyada tartışıldı. Sosyal medya kullanıcıların bir kısmı Çevik'e hak verdi, bir kısmı ise haksız buldu. Bir sosyal medya kullanıcısı ise Cem Yılmaz'ın Tolga Çevik'in programına eşofmanla çıkmasını hatırlatarak "19 yaşındaki gence yasak, Cem'e serbest mi?" dedi. Tolga Çevik ise hakkındaki eleştirilere henüz bir cevap vermedi.